https://ria.ru/20221020/miting-1825329976.html

В Молдавии манифестанты потребовали осуждение разгона митинга оппозиции

В Молдавии манифестанты потребовали осуждение разгона митинга оппозиции - РИА Новости, 20.10.2022

В Молдавии манифестанты потребовали осуждение разгона митинга оппозиции

Сторонники и депутаты оппозиционной партии "Шор" пикетируют в четверг здание парламента в знак протеста против разгона властями мирного митинга оппозиции,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:32

2022-10-20T12:32

2022-10-20T12:38

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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Сторонники и депутаты оппозиционной партии "Шор" пикетируют в четверг здание парламента в знак протеста против разгона властями мирного митинга оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Около сотни человек стоят с плакатами с изображением разгона акции протеста и демонтажа палаточного лагеря. Акция проходит мирно, протестующие требуют отставки президента Майи Санду и роспуска парламента."Мы требуем от депутатов осудить применение силы к жителям палаточного городка", - сказал корреспонденту РИА Новости один из активистов протестного движения Юрий Кузнецов.В пресс-службе партии "Шор" корреспонденту РИА Новости сообщили, что депутаты этой политсилы не будут присутствовать сегодня на пленарном заседании."Наши депутаты бойкотируют заседание парламента. Его деятельность нелегитимна, поскольку его представляет режим, действующий в ущерб национальным интересам и гражданам", - отметила глава пресс-службы политформирования Алина Шаргу.В воскресенье полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. Неделей ранее манифестанты выдвинули властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Ранее власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.

https://ria.ru/20221019/gaz-1825245734.html

https://ria.ru/20221019/moldaviya-1825035796.html

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687396.html

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в мире, майя санду, кишинев, молдавия, россия, юрий кузнецов