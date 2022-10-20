https://ria.ru/20221020/miting-1825329976.html
В Молдавии манифестанты потребовали осуждение разгона митинга оппозиции
В Молдавии манифестанты потребовали осуждение разгона митинга оппозиции - РИА Новости, 20.10.2022
В Молдавии манифестанты потребовали осуждение разгона митинга оппозиции
Сторонники и депутаты оппозиционной партии "Шор" пикетируют в четверг здание парламента в знак протеста против разгона властями мирного митинга оппозиции,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:32
2022-10-20T12:32
2022-10-20T12:38
в мире
майя санду
кишинев
молдавия
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юрий кузнецов
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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Сторонники и депутаты оппозиционной партии "Шор" пикетируют в четверг здание парламента в знак протеста против разгона властями мирного митинга оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Около сотни человек стоят с плакатами с изображением разгона акции протеста и демонтажа палаточного лагеря. Акция проходит мирно, протестующие требуют отставки президента Майи Санду и роспуска парламента."Мы требуем от депутатов осудить применение силы к жителям палаточного городка", - сказал корреспонденту РИА Новости один из активистов протестного движения Юрий Кузнецов.В пресс-службе партии "Шор" корреспонденту РИА Новости сообщили, что депутаты этой политсилы не будут присутствовать сегодня на пленарном заседании."Наши депутаты бойкотируют заседание парламента. Его деятельность нелегитимна, поскольку его представляет режим, действующий в ущерб национальным интересам и гражданам", - отметила глава пресс-службы политформирования Алина Шаргу.В воскресенье полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. Неделей ранее манифестанты выдвинули властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Ранее власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.
https://ria.ru/20221019/gaz-1825245734.html
https://ria.ru/20221019/moldaviya-1825035796.html
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в мире, майя санду, кишинев, молдавия, россия, юрий кузнецов
В мире, Майя Санду, Кишинев, Молдавия, Россия, Юрий Кузнецов
12:32 20.10.2022 (обновлено: 12:38 20.10.2022)
В Молдавии манифестанты потребовали осуждение разгона митинга оппозиции
В Кишиневе манифестанты потребовали от депутатов осуждения разгона митинга партии "Шор"
КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Сторонники и депутаты оппозиционной партии "Шор" пикетируют в четверг здание парламента в знак протеста против разгона властями мирного митинга оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Около сотни человек стоят с плакатами с изображением разгона акции протеста и демонтажа палаточного лагеря. Акция проходит мирно, протестующие требуют отставки президента Майи Санду
и роспуска парламента.
"Мы требуем от депутатов осудить применение силы к жителям палаточного городка", - сказал корреспонденту РИА Новости один из активистов протестного движения Юрий Кузнецов
.
В пресс-службе партии "Шор" корреспонденту РИА Новости сообщили, что депутаты этой политсилы не будут присутствовать сегодня на пленарном заседании.
"Наши депутаты бойкотируют заседание парламента. Его деятельность нелегитимна, поскольку его представляет режим, действующий в ущерб национальным интересам и гражданам", - отметила глава пресс-службы политформирования Алина Шаргу.
В воскресенье полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. Неделей ранее манифестанты выдвинули властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Ранее власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.