https://ria.ru/20221020/mishustin-1825265709.html

Мишустин выступит на пленарной сессии форума "Сделано в России"

Мишустин выступит на пленарной сессии форума "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2022

Мишустин выступит на пленарной сессии форума "Сделано в России"

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России" 20 октября, сообщает Российский... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T07:50

2022-10-20T07:50

2022-10-20T07:50

экономика

денис мантуров

сергей собянин

москва

россия

михаил мишустин

форум "сделано в россии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820610192_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_fcb14e54761fb9361be47ccabaff9977.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России" 20 октября, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Отмечается, что на сессии будут обсуждать стратегии экспорта будущего, а также гипотезы и заблуждения, которые неизбежно возникают в эпоху неопределенности."В 2022 году российская внешняя экономика столкнулась с новыми вызовами, заставившими бизнес и государство решительно пересмотреть базисные модели и ориентиры, на которые они успешно опирались последние годы. Любая неопределенность и нестабильность порождают сомнения, гипотезы и заблуждения, которые стремительно распространяются, не позволяя разобраться и понять истинное положение дел", — добавляется в сообщении РЭЦ."Какие гипотезы сопровождают сферу экспорта сегодня? Где грань между правдой и вымыслом? Попробуем разобраться, развеяв, или, наоборот, подтвердив самые распространенные мифы, которые бытуют в сфере экспорта сегодня", - заключили в экспортном центре.В мероприятии также примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20221018/rets-1824822042.html

https://ria.ru/20221014/rynok-1824135621.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, денис мантуров, сергей собянин, москва, россия, михаил мишустин, форум "сделано в россии"