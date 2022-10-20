https://ria.ru/20221020/mishustin-1825265709.html
Мишустин выступит на пленарной сессии форума "Сделано в России"
Мишустин выступит на пленарной сессии форума "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2022
Мишустин выступит на пленарной сессии форума "Сделано в России"
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России" 20 октября, сообщает Российский... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T07:50
2022-10-20T07:50
2022-10-20T07:50
экономика
денис мантуров
сергей собянин
москва
россия
михаил мишустин
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России" 20 октября, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Отмечается, что на сессии будут обсуждать стратегии экспорта будущего, а также гипотезы и заблуждения, которые неизбежно возникают в эпоху неопределенности."В 2022 году российская внешняя экономика столкнулась с новыми вызовами, заставившими бизнес и государство решительно пересмотреть базисные модели и ориентиры, на которые они успешно опирались последние годы. Любая неопределенность и нестабильность порождают сомнения, гипотезы и заблуждения, которые стремительно распространяются, не позволяя разобраться и понять истинное положение дел", — добавляется в сообщении РЭЦ."Какие гипотезы сопровождают сферу экспорта сегодня? Где грань между правдой и вымыслом? Попробуем разобраться, развеяв, или, наоборот, подтвердив самые распространенные мифы, которые бытуют в сфере экспорта сегодня", - заключили в экспортном центре.В мероприятии также примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20221018/rets-1824822042.html
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экономика, денис мантуров, сергей собянин, москва, россия, михаил мишустин, форум "сделано в россии"
Экономика, Денис Мантуров, Сергей Собянин, Москва, Россия, Михаил Мишустин, Форум "Сделано в России"
Мишустин выступит на пленарной сессии форума "Сделано в России"
РЭЦ: премьер-министр Мишустин выступит на пленарной сессии форума "Сделано в России"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России" 20 октября, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Председатель правительства России Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии "Экономика перемен. Создавая новую географию экспорта" на международном экспортном форуме "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на сессии будут обсуждать стратегии экспорта будущего, а также гипотезы и заблуждения, которые неизбежно возникают в эпоху неопределенности.
"В 2022 году российская внешняя экономика столкнулась с новыми вызовами, заставившими бизнес и государство решительно пересмотреть базисные модели и ориентиры, на которые они успешно опирались последние годы. Любая неопределенность и нестабильность порождают сомнения, гипотезы и заблуждения, которые стремительно распространяются, не позволяя разобраться и понять истинное положение дел", — добавляется в сообщении РЭЦ.
"Какие гипотезы сопровождают сферу экспорта сегодня? Где грань между правдой и вымыслом? Попробуем разобраться, развеяв, или, наоборот, подтвердив самые распространенные мифы, которые бытуют в сфере экспорта сегодня", - заключили в экспортном центре.
В мероприятии также примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров
и мэр Москвы Сергей Собянин
.