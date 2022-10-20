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В Совфеде сравнили однополярный мир с раковыми клетками - РИА Новости, 20.10.2022
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В Совфеде сравнили однополярный мир с раковыми клетками
В Совфеде сравнили однополярный мир с раковыми клетками - РИА Новости, 20.10.2022
В Совфеде сравнили однополярный мир с раковыми клетками
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сравнил однополярное мироустройство с раковыми клетками, которые ведут мир к гибели. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:09
2022-10-20T11:09
общество
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сравнил однополярное мироустройство с раковыми клетками, которые ведут мир к гибели."Как известно, раковые клетки агрессивно захватывают весь организм. Но когда это происходит - организм умирает. Вместе с раковыми клетками", - написал политик в своем Telegram-канале.По словам сенатора, "это и есть перспектива мира, если он окажется в плену однополярности".
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общество, совет федерации рф, константин косачев
Общество, Совет Федерации РФ, Константин Косачев
11:09 20.10.2022
 
В Совфеде сравнили однополярный мир с раковыми клетками

Сенатор Косачев заявил, что однополярный мир, как раковые клетки, ведет мир к гибели

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сравнил однополярное мироустройство с раковыми клетками, которые ведут мир к гибели.
"Как известно, раковые клетки агрессивно захватывают весь организм. Но когда это происходит - организм умирает. Вместе с раковыми клетками", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, "это и есть перспектива мира, если он окажется в плену однополярности".
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