https://ria.ru/20221020/mir-1825298671.html
В Совфеде сравнили однополярный мир с раковыми клетками
В Совфеде сравнили однополярный мир с раковыми клетками - РИА Новости, 20.10.2022
В Совфеде сравнили однополярный мир с раковыми клетками
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сравнил однополярное мироустройство с раковыми клетками, которые ведут мир к гибели. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:09
2022-10-20T11:09
2022-10-20T11:09
общество
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сравнил однополярное мироустройство с раковыми клетками, которые ведут мир к гибели."Как известно, раковые клетки агрессивно захватывают весь организм. Но когда это происходит - организм умирает. Вместе с раковыми клетками", - написал политик в своем Telegram-канале.По словам сенатора, "это и есть перспектива мира, если он окажется в плену однополярности".
https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, константин косачев
Общество, Совет Федерации РФ, Константин Косачев
В Совфеде сравнили однополярный мир с раковыми клетками
Сенатор Косачев заявил, что однополярный мир, как раковые клетки, ведет мир к гибели