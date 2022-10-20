https://ria.ru/20221020/mir-1825298671.html

В Совфеде сравнили однополярный мир с раковыми клетками

В Совфеде сравнили однополярный мир с раковыми клетками - РИА Новости, 20.10.2022

В Совфеде сравнили однополярный мир с раковыми клетками

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сравнил однополярное мироустройство с раковыми клетками, которые ведут мир к гибели. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:09

2022-10-20T11:09

2022-10-20T11:09

общество

совет федерации рф

константин косачев

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сравнил однополярное мироустройство с раковыми клетками, которые ведут мир к гибели."Как известно, раковые клетки агрессивно захватывают весь организм. Но когда это происходит - организм умирает. Вместе с раковыми клетками", - написал политик в своем Telegram-канале.По словам сенатора, "это и есть перспектива мира, если он окажется в плену однополярности".

https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, совет федерации рф, константин косачев