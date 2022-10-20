https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

Американской гегемонии приходит конец: каким будет новый мир

Американской гегемонии приходит конец: каким будет новый мир - РИА Новости, 20.10.2022

Американской гегемонии приходит конец: каким будет новый мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях сообщил всем шокирующую новость о том, что мир не может существовать без американского лидерства. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T08:00

2022-10-20T08:00

2022-10-20T08:11

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях сообщил всем шокирующую новость о том, что мир не может существовать без американского лидерства."С нашей точки зрения, это соревнование за форму того, что будет после следующего за холодной войной периода. Чьи ценности будут отражены. У нас простой выбор — мир сам себя не организует. Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух: ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями, или, того не лучше, никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие", — заявил он в своем выступлении в Стэнфордском университете.В этих словах так много высокомерия, самоуверенности и снобизма, что сложно определиться, с какой из ошибок главы американской дипломатии начать.Мир сам себя организовывал до появления Соединенных Штатов как государства, справится с этой задачей и после их падения, не говоря уж о том, что он спокойно переживет ослабление Вашингтона. Более того, США гораздо больше мешают этому процессу саморегуляции, нежели помогают: три десятилетия доминирования Америки на земном шаре не принесли другим его обитателям ни мира, ни покоя, ни процветания.Войны в Югославии, Ираке и Афганистане убедительно доказывают правильность первого тезиса, "арабская весна" и цветные революции — второго, а мировой финансовый кризис и намечающиеся проблемы с фондовым рынком в США, энергетический кризис и приближающаяся глобальная рецессия — третьего.Глубоко ошибочной представляется и идея о наличии какого-либо одного лидера в строящемся на наших глазах мировом порядке. Вашингтон такую ношу нести уже не может, Пекин — совершенно точно не может пока, да и не горит желанием. Даже поддержание подобного статуса требует колоссальных затрат ресурсов, которые чреваты длительными кризисами, что уж говорить о борьбе за это самое лидерство. Куда более соблазнительными для значимых игроков на международной арене станут роли региональных центров силы. Причина этого кроется в том, что глобальное лидерство влечет за собой глобальные угрозы для страны с таким статусом, в то время как главенство в регионе во многом обусловлено защитой экзистенциальных интересов крупных игроков.Еще один момент в выступлении Блинкена, который вызывает вопросы, — это тезис об экспорте ценностей. "Плохие вещи", о которых говорит госсекретарь США, набирали силу во многом из-за попыток Вашингтона навязать свои представления о хорошем и плохом тем народам, которые этого не приемлют. Яркий пример тому — упомянутая выше "арабская весна". Революции, делавшиеся пылкими радетелями за демократию, которые зазывали единомышленников на площадь Тахрир через Facebook*, привели к власти их полных антиподов.Взять, к примеру, Египет, где после ухода Хосни Мубарака к власти пришли возглавляемые Мухаммедом Мурси "Братья-мусульмане"** — в России, как и во многих других государствах, эта организация признана террористической. Отнять у них бразды правления страной удалось только военным.Или же вспомнить те страны, где американцы активнее всего помогали строить демократию — Сирию, Ирак и Ливию. В первой до сих пор продолжается гражданская война, второй стал благодатной почвой для становления "Исламского государства"** — одной из самых могущественных террористических организаций в истории, а третья до сих пор не нашла убедительного ответа на вопрос, останется ли она вообще единой страной.И заметьте, что обо всем этом мы говорим исключительно с точки зрения "прививки американских ценностей", полагаясь на искренность намерений США в целом и Блинкена в частности, когда они говорят о стремлении к победе демократии по всему миру. Приведенные примеры убеждают не только в том, что такая идея нереализуема: они доказывают, что она служит лишь предлогом для использования "импортеров" в собственных, весьма прозаичных интересах.Вот этому американскому подходу постепенно приходит конец. Амбициозные региональные державы поднимают голову и не только открыто заявляют о своих интересах, но и находят способы их отстаивать, формируя картину глобального будущего.После унизительной для США новости о снижении добычи нефти странами ОПЕК+ стало известно, что Саудовская Аравия намерена присоединиться к БРИКС. Об аналогичных планах ранее заявляли Аргентина и Иран — давний соперник Эр-Рияда. Таким образом, объединение превращается в площадку для урегулирования многих региональных проблем и координации в вопросах, имеющих глобальное значение.Конечно, в отношении тесноты связей она не сравнима с НАТО. Вот только о смерти мозга альянса президент Франции Эммануэль Макрон заявлял еще до украинского кризиса, и едва ли действия партнеров по организации убедили его в обратном: довольно сложно выглядеть прочным союзом, когда один из важнейших его членов (Турция) находится в шаге от войны с другим (Грецией), а сам блок уже почти полгода не может договориться о принятии в свой состав двух новых членов.Все это убеждает в том, что будущее станет миром площадок, а не миром альянсов. Такой формат банально удобнее для его участников — их интересы могут не всегда совпадать, но всегда будут учитываться.И Россия может стать одним из главных архитекторов этого мира. Но для этого нам необходимо победить.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Террористические организации, запрещенные в России.

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авторы, в мире, энтони блинкен, сша, вашингтон (штат), ирак, стэнфордский университет