https://ria.ru/20221020/metro-1825429395.html

Участок на юге оранжевой ветки метро Москвы закроют на четыре дня

Участок на юге оранжевой ветки метро Москвы закроют на четыре дня - РИА Новости, 20.10.2022

Участок на юге оранжевой ветки метро Москвы закроют на четыре дня

Участок "Октябрьская" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро Москвы будет закрыт с 4 по 8 ноября, строители начнут прокладывать тоннель будущей... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:51

2022-10-20T16:51

2022-10-20T17:28

общество

городское хозяйство москвы

москва

московское центральное кольцо (мцк)

московский метрополитен

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Участок "Октябрьская" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро Москвы будет закрыт с 4 по 8 ноября, строители начнут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."С 4 по 8 ноября 2022 года будет закрыт участок "Октябрьская" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии, строители начнут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии - закрытие действующего участка метро необходимо для безопасности пассажиров. Ограничения пройдут преимущественно в выходные дни, когда людей в транспорте меньше", - говорится в сообщении.Отмечается, что вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро. Также можно будет воспользоваться БКЛ - через нее можно пересесть на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии метро, МЦК, Серпуховско-Тимирязевской линией с пересадкой через Бутовскую и маршрутами наземного транспорта."Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты заранее и постарайтесь по возможности избегать поездок в часы пик", - добавили в сообщении.Троицкая линия пройдет от станции ЗИЛ до города Троицка - с ее открытием у десятков тысяч москвичей впервые появится метро в пешей доступности. А еще на ней будут пересадки на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии, БКЛ и МЦК - удобных маршрутов станет еще больше.

https://ria.ru/20221014/povestka-1824014352.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен