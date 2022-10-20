https://ria.ru/20221020/metro-1825429395.html
Участок на юге оранжевой ветки метро Москвы закроют на четыре дня
Участок на юге оранжевой ветки метро Москвы закроют на четыре дня - РИА Новости, 20.10.2022
Участок на юге оранжевой ветки метро Москвы закроют на четыре дня
Участок "Октябрьская" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро Москвы будет закрыт с 4 по 8 ноября, строители начнут прокладывать тоннель будущей... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:51
2022-10-20T16:51
2022-10-20T17:28
общество
городское хозяйство москвы
москва
московское центральное кольцо (мцк)
московский метрополитен
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Участок "Октябрьская" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро Москвы будет закрыт с 4 по 8 ноября, строители начнут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."С 4 по 8 ноября 2022 года будет закрыт участок "Октябрьская" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии, строители начнут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии - закрытие действующего участка метро необходимо для безопасности пассажиров. Ограничения пройдут преимущественно в выходные дни, когда людей в транспорте меньше", - говорится в сообщении.Отмечается, что вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро. Также можно будет воспользоваться БКЛ - через нее можно пересесть на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии метро, МЦК, Серпуховско-Тимирязевской линией с пересадкой через Бутовскую и маршрутами наземного транспорта."Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты заранее и постарайтесь по возможности избегать поездок в часы пик", - добавили в сообщении.Троицкая линия пройдет от станции ЗИЛ до города Троицка - с ее открытием у десятков тысяч москвичей впервые появится метро в пешей доступности. А еще на ней будут пересадки на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии, БКЛ и МЦК - удобных маршрутов станет еще больше.
https://ria.ru/20221014/povestka-1824014352.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Московский метрополитен
16:51 20.10.2022 (обновлено: 17:28 20.10.2022)
Участок на юге оранжевой ветки метро Москвы закроют на четыре дня
Дептранс сообщил о предстоящем закрытии на четыре дня участка Калужско-Рижской линии