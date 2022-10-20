https://ria.ru/20221020/lukanin-1825306564.html

Суд в Томске приговорил ученого Луканина к 7,5 года колонии за госизмену

Суд в Томске приговорил ученого Луканина к 7,5 года колонии за госизмену - РИА Новости, 20.10.2022

Суд в Томске приговорил ученого Луканина к 7,5 года колонии за госизмену

Томский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима физика Александра Луканина, который обвинялся в государственной измене, сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:28

2022-10-20T11:28

2022-10-20T11:28

происшествия

томск

томский областной суд

томский политехнический университет

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Томский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима физика Александра Луканина, который обвинялся в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговором Томского областного суда от 11.10.2022 Луканин А.А. признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и с применением статьи 64 УК РФ ему назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без штрафа, с ограничением свободы на два года", - сообщили в суде.Статья 64 УК РФ об учете смягчающих обстоятельств позволяет назначить наказание ниже низшего предела по данному обвинению – госизмена карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.Александра Луканина арестовали в Томске осенью 2020 года, после чего перевели в столичный следственный изолятор. По данным СМИ, он в разные годы сотрудничал c Томским политехническим университетом и Институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, участвовал в научных конференциях, а также работал в Китае. Фабула обвинения не разглашалась из-за секретности дела.Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщала, что Луканин избегал общения с правозащитниками, отказался от нанятых родственниками адвокатом и работает с адвокатом по назначению, которого предоставили следователи.

https://ria.ru/20220913/izmena-1816384382.html

https://ria.ru/20220909/arest-1815710181.html

томск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, томск, томский областной суд, томский политехнический университет, российская академия наук