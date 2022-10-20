Рейтинг@Mail.ru
Россия планирует расширять логистические коридоры, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/logistika-1825343399.html
Россия планирует расширять логистические коридоры, заявил Мишустин
Россия планирует расширять логистические коридоры, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.10.2022
Россия планирует расширять логистические коридоры, заявил Мишустин
Россия совместно с партнерами намерена расширять транспортно-логистические коридоры, три приоритетных направления уже определены, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:00
2022-10-20T13:00
экономика
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825321626_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_1c5ee66a5d8244b9ee19727848438701.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия совместно с партнерами намерена расширять транспортно-логистические коридоры, три приоритетных направления уже определены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России"."Совместно с надежными партнерами мы работаем над расширением транспортно-логистических коридоров. Правительство определило три ключевых направления развития инфраструктуры – Азово-Черноморское, Восточное и Каспийское. Они являются основой для расширения торгово-экономических связей", - сказал Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форума.Он добавил, что вместе с бизнесом и региональными органами власти сейчас тестируются решения, которые позволят кратно ускорить обработку грузов.Премьер рассказал, что на Восточном направлении быстрыми темпами растут отправки несырьевых товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом для поставок в Иран, на Ближний Восток и в Южную Азию ведется работа по развитию западного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг", где планируется довести грузооборот до 15 миллионов тонн в год к 2030 году совместно с партнерами в Каспийском регионе."Впереди выполнение задач по созданию сквозной логистики от российского Северо-Запада, Урала, центральных регионов до портов Персидского залива и далее по всему миру", - добавил премьер.Мишустин рассказал, что до введения ограничений все услуги по транспортировке российских товаров за рубеж оказывали 8 крупнейших международных компаний."Сейчас они ушли с рынка, но экспорт при этом не прекратился. У нас есть свои, отечественные перевозчики, которые открывают перспективные линии и транспортные маршруты с дружественными странами", - отметил он.По словам главы правительства, благодаря оперативной реакции профильных компаний на изменившиеся условия, тысячи предприятий-экспортёров имеют сегодня доступ к новым рынкам.
https://ria.ru/20221020/torgovlya-1825309161.html
https://ria.ru/20221019/gruzy-1825040868.html
https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825321626_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_c008ba6037809f3939c9641b663f3708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
13:00 20.10.2022
 
Россия планирует расширять логистические коридоры, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что Россия вместе с партнерами намерена расширять логистические коридоры

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия совместно с партнерами намерена расширять транспортно-логистические коридоры, три приоритетных направления уже определены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России".
"Совместно с надежными партнерами мы работаем над расширением транспортно-логистических коридоров. Правительство определило три ключевых направления развития инфраструктуры – Азово-Черноморское, Восточное и Каспийское. Они являются основой для расширения торгово-экономических связей", - сказал Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форума.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:32
Мишустин назвал намерения исключить Россию из глобальной торговли абсурдом
Он добавил, что вместе с бизнесом и региональными органами власти сейчас тестируются решения, которые позволят кратно ускорить обработку грузов.
Премьер рассказал, что на Восточном направлении быстрыми темпами растут отправки несырьевых товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом для поставок в Иран, на Ближний Восток и в Южную Азию ведется работа по развитию западного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг", где планируется довести грузооборот до 15 миллионов тонн в год к 2030 году совместно с партнерами в Каспийском регионе.
"Впереди выполнение задач по созданию сквозной логистики от российского Северо-Запада, Урала, центральных регионов до портов Персидского залива и далее по всему миру", - добавил премьер.
Грузовые составы - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 10:20
СМИ узнали о потерях из-за проблем с вывозом российских грузов на восток
Мишустин рассказал, что до введения ограничений все услуги по транспортировке российских товаров за рубеж оказывали 8 крупнейших международных компаний.
"Сейчас они ушли с рынка, но экспорт при этом не прекратился. У нас есть свои, отечественные перевозчики, которые открывают перспективные линии и транспортные маршруты с дружественными странами", - отметил он.
По словам главы правительства, благодаря оперативной реакции профильных компаний на изменившиеся условия, тысячи предприятий-экспортёров имеют сегодня доступ к новым рынкам.
Комбайн во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 15:28
Урожай зерна в России побил исторический рекорд
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала