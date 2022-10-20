https://ria.ru/20221020/logistika-1825343399.html

Россия планирует расширять логистические коридоры, заявил Мишустин

Россия планирует расширять логистические коридоры, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.10.2022

Россия планирует расширять логистические коридоры, заявил Мишустин

Россия совместно с партнерами намерена расширять транспортно-логистические коридоры, три приоритетных направления уже определены, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:00

2022-10-20T13:00

2022-10-20T13:00

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия совместно с партнерами намерена расширять транспортно-логистические коридоры, три приоритетных направления уже определены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России"."Совместно с надежными партнерами мы работаем над расширением транспортно-логистических коридоров. Правительство определило три ключевых направления развития инфраструктуры – Азово-Черноморское, Восточное и Каспийское. Они являются основой для расширения торгово-экономических связей", - сказал Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форума.Он добавил, что вместе с бизнесом и региональными органами власти сейчас тестируются решения, которые позволят кратно ускорить обработку грузов.Премьер рассказал, что на Восточном направлении быстрыми темпами растут отправки несырьевых товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом для поставок в Иран, на Ближний Восток и в Южную Азию ведется работа по развитию западного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг", где планируется довести грузооборот до 15 миллионов тонн в год к 2030 году совместно с партнерами в Каспийском регионе."Впереди выполнение задач по созданию сквозной логистики от российского Северо-Запада, Урала, центральных регионов до портов Персидского залива и далее по всему миру", - добавил премьер.Мишустин рассказал, что до введения ограничений все услуги по транспортировке российских товаров за рубеж оказывали 8 крупнейших международных компаний."Сейчас они ушли с рынка, но экспорт при этом не прекратился. У нас есть свои, отечественные перевозчики, которые открывают перспективные линии и транспортные маршруты с дружественными странами", - отметил он.По словам главы правительства, благодаря оперативной реакции профильных компаний на изменившиеся условия, тысячи предприятий-экспортёров имеют сегодня доступ к новым рынкам.

https://ria.ru/20221020/torgovlya-1825309161.html

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https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михаил мишустин, россия