https://ria.ru/20221020/logistika-1825343399.html
Россия планирует расширять логистические коридоры, заявил Мишустин
Россия планирует расширять логистические коридоры, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.10.2022
Россия планирует расширять логистические коридоры, заявил Мишустин
Россия совместно с партнерами намерена расширять транспортно-логистические коридоры, три приоритетных направления уже определены, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:00
2022-10-20T13:00
2022-10-20T13:00
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия совместно с партнерами намерена расширять транспортно-логистические коридоры, три приоритетных направления уже определены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России"."Совместно с надежными партнерами мы работаем над расширением транспортно-логистических коридоров. Правительство определило три ключевых направления развития инфраструктуры – Азово-Черноморское, Восточное и Каспийское. Они являются основой для расширения торгово-экономических связей", - сказал Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форума.Он добавил, что вместе с бизнесом и региональными органами власти сейчас тестируются решения, которые позволят кратно ускорить обработку грузов.Премьер рассказал, что на Восточном направлении быстрыми темпами растут отправки несырьевых товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом для поставок в Иран, на Ближний Восток и в Южную Азию ведется работа по развитию западного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг", где планируется довести грузооборот до 15 миллионов тонн в год к 2030 году совместно с партнерами в Каспийском регионе."Впереди выполнение задач по созданию сквозной логистики от российского Северо-Запада, Урала, центральных регионов до портов Персидского залива и далее по всему миру", - добавил премьер.Мишустин рассказал, что до введения ограничений все услуги по транспортировке российских товаров за рубеж оказывали 8 крупнейших международных компаний."Сейчас они ушли с рынка, но экспорт при этом не прекратился. У нас есть свои, отечественные перевозчики, которые открывают перспективные линии и транспортные маршруты с дружественными странами", - отметил он.По словам главы правительства, благодаря оперативной реакции профильных компаний на изменившиеся условия, тысячи предприятий-экспортёров имеют сегодня доступ к новым рынкам.
https://ria.ru/20221020/torgovlya-1825309161.html
https://ria.ru/20221019/gruzy-1825040868.html
https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Россия планирует расширять логистические коридоры, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что Россия вместе с партнерами намерена расширять логистические коридоры
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия совместно с партнерами намерена расширять транспортно-логистические коридоры, три приоритетных направления уже определены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России".
"Совместно с надежными партнерами мы работаем над расширением транспортно-логистических коридоров. Правительство определило три ключевых направления развития инфраструктуры – Азово-Черноморское, Восточное и Каспийское. Они являются основой для расширения торгово-экономических связей", - сказал Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форума.
Он добавил, что вместе с бизнесом и региональными органами власти сейчас тестируются решения, которые позволят кратно ускорить обработку грузов.
Премьер рассказал, что на Восточном направлении быстрыми темпами растут отправки несырьевых товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом для поставок в Иран
, на Ближний Восток
и в Южную Азию ведется работа по развитию западного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг", где планируется довести грузооборот до 15 миллионов тонн в год к 2030 году совместно с партнерами в Каспийском регионе.
"Впереди выполнение задач по созданию сквозной логистики от российского Северо-Запада, Урала
, центральных регионов до портов Персидского залива
и далее по всему миру", - добавил премьер.
Мишустин рассказал, что до введения ограничений все услуги по транспортировке российских товаров за рубеж оказывали 8 крупнейших международных компаний.
"Сейчас они ушли с рынка, но экспорт при этом не прекратился. У нас есть свои, отечественные перевозчики, которые открывают перспективные линии и транспортные маршруты с дружественными странами", - отметил он.
По словам главы правительства, благодаря оперативной реакции профильных компаний на изменившиеся условия, тысячи предприятий-экспортёров имеют сегодня доступ к новым рынкам.