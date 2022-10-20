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На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли - РИА Новости, 20.10.2022
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На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли
На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли - РИА Новости, 20.10.2022
На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли
Волонтеры на Чукотке ищут на реке, где ранее нашли тела трех человек, еще двоих людей из перевернувшейся лодки, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T08:48
2022-10-20T08:48
происшествия
чукотка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
анадырский район
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Волонтеры на Чукотке ищут на реке, где ранее нашли тела трех человек, еще двоих людей из перевернувшейся лодки, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.Ранее в четверг СУСК сообщало, что на берегу реки Хатырка в Анадырском районе найдены тела двух мужчин и женщины, проводится проверка. Следователи не уточняли обстоятельства инцидента. Отмечалось, что для установления точной причины смерти назначены судебные экспертизы.Он уточнил, что все пятеро были на лодке, которая, по предварительным данным, перевернулась. В поисках участвуют шесть волонтеров.
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чукотка
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происшествия, чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анадырский район
Происшествия, Чукотка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Анадырский район
08:48 20.10.2022
 
На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли

Лодка опрокинулась на реке Хатырка на Чукотке, три человека погибли, два пропали без вести

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в медиабанкЛюди в лодке на Чукотке
Люди в лодке на Чукотке - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Люди в лодке на Чукотке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Волонтеры на Чукотке ищут на реке, где ранее нашли тела трех человек, еще двоих людей из перевернувшейся лодки, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Ранее в четверг СУСК сообщало, что на берегу реки Хатырка в Анадырском районе найдены тела двух мужчин и женщины, проводится проверка. Следователи не уточняли обстоятельства инцидента. Отмечалось, что для установления точной причины смерти назначены судебные экспертизы.
"На реке искали пять человек, три тела нашли. Идут поиски мужчины 1984 года рождения и женщины 1974 года рождения", - сказал собеседник.
Он уточнил, что все пятеро были на лодке, которая, по предварительным данным, перевернулась. В поисках участвуют шесть волонтеров.
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ПроисшествияЧукоткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Анадырский район
 
 
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