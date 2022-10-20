https://ria.ru/20221020/lodka-1825270841.html
На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли
На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли - РИА Новости, 20.10.2022
На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли
Волонтеры на Чукотке ищут на реке, где ранее нашли тела трех человек, еще двоих людей из перевернувшейся лодки, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T08:48
2022-10-20T08:48
2022-10-20T08:48
происшествия
чукотка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
анадырский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/36/1554943644_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d4d6e14d21185677bde116848a5c8480.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Волонтеры на Чукотке ищут на реке, где ранее нашли тела трех человек, еще двоих людей из перевернувшейся лодки, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.Ранее в четверг СУСК сообщало, что на берегу реки Хатырка в Анадырском районе найдены тела двух мужчин и женщины, проводится проверка. Следователи не уточняли обстоятельства инцидента. Отмечалось, что для установления точной причины смерти назначены судебные экспертизы.Он уточнил, что все пятеро были на лодке, которая, по предварительным данным, перевернулась. В поисках участвуют шесть волонтеров.
https://ria.ru/20220620/oprokidyvanie-1796645562.html
чукотка
анадырский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/36/1554943644_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f16abe2287e3c1888ea936748838affc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анадырский район
Происшествия, Чукотка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Анадырский район
На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли
Лодка опрокинулась на реке Хатырка на Чукотке, три человека погибли, два пропали без вести