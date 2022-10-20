https://ria.ru/20221020/lodka-1825270841.html

На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли

На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли - РИА Новости, 20.10.2022

На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли

Волонтеры на Чукотке ищут на реке, где ранее нашли тела трех человек, еще двоих людей из перевернувшейся лодки, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T08:48

2022-10-20T08:48

2022-10-20T08:48

происшествия

чукотка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

анадырский район

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Волонтеры на Чукотке ищут на реке, где ранее нашли тела трех человек, еще двоих людей из перевернувшейся лодки, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.Ранее в четверг СУСК сообщало, что на берегу реки Хатырка в Анадырском районе найдены тела двух мужчин и женщины, проводится проверка. Следователи не уточняли обстоятельства инцидента. Отмечалось, что для установления точной причины смерти назначены судебные экспертизы.Он уточнил, что все пятеро были на лодке, которая, по предварительным данным, перевернулась. В поисках участвуют шесть волонтеров.

https://ria.ru/20220620/oprokidyvanie-1796645562.html

чукотка

анадырский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анадырский район