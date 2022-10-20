https://ria.ru/20221020/litva-1825394478.html

МИД Белоруссии обвинил Литву в цинизме из-за позиции по визам для детей

МИД Белоруссии обвинил Литву в цинизме из-за позиции по визам для детей - РИА Новости, 20.10.2022

МИД Белоруссии обвинил Литву в цинизме из-за позиции по визам для детей

МИД Белоруссии на фоне ситуации с белорусским санаторием "Беларусь" в Друскининкае обвинил Литву в спекуляциях на здоровье белорусских детей, превращении в фарс РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:23

2022-10-20T15:23

2022-10-20T15:23

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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. МИД Белоруссии на фоне ситуации с белорусским санаторием "Беларусь" в Друскининкае обвинил Литву в спекуляциях на здоровье белорусских детей, превращении в фарс системы дипломатических отношений и заявил, что Вильнюс должен отказаться от неприкрытого вмешательства во внутренние дела соседнего суверенного государства.В июле директор санатория "Беларусь" в литовском Друскининкае Илья Епифанов заявил белорусскому телеканалу ОНТ, что учреждение не может принимать на оздоровление больных детей из Белоруссии из-за того, что Вильнюс не выдает визы. МИД Литвы в октябре предложил санаторию согласовывать с офисом лидера оппозиции, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, выехавшей после президентских выборов 2020 года из Белоруссии в Литву, перечень лиц, которым Вильнюсу следует выдать визы для отдыха в санатории."Обратили внимание на циничное заявление МИД Литвы в средствах массовой информации о том, что санаторию "Беларусь" в Друскининкае необходимо обращаться в некую общественную организацию с целью получения разрешения на выдачу виз для лечения граждан Беларуси. Расцениваем эту выходку литовского внешнеполитического ведомства как полное попрание всех норм цивилизованного общения, превращение в фарс системы дипломатических отношений между государствами", - говорится в комментарии пресс-службы МИД Белоруссии, распространенном в четверг.В пресс-службе напомнили, что передача личных данных и диагнозов граждан неуполномоченным структурам прямо противоречит законодательству Евросоюза."Литовский МИД прекрасно осведомлен о том, что основной категорией белорусских граждан, направляемых на оздоровление и реабилитацию в Друскининкай, являются дети, в том числе дети-инвалиды с различными хроническими заболеваниями. Попытка Вильнюса открыто спекулировать на здоровье белорусских детей находится за гранью человеческой морали", - заявили в пресс-службе.Там добавили, что "литовские власти наплевательски относятся не только к здоровью белорусов, но и к судьбам своих соотечественников – по их милости без работы останутся еще около 60 сотрудников санатория "Беларусь"."Мы прекрасно понимаем, что истеблишментом Литвы вложены средства и политический капитал в проект "демократизации Беларуси", что нужно как-то сохранить лицо. Но если очевидно, что все усилия тщетны, что они не находят ни малейшего отклика у белорусского народа, возможно, пора задуматься и остановиться? Системная поддержка и финансирование структур, которые ставят своей целью силовое свержение власти в Беларуси, – это уже не игры. Так можно доиграться до необратимых последствий", - говорится в комментарии.В МИД призвали "литовских официальных лиц пересмотреть свою одиозную и абсолютно неприемлемую инициативу, отказаться от неприкрытого вмешательства во внутренние дела соседнего суверенного государства, чтобы в перспективе не было стыдно не только перед белорусскими, но и своими детьми".Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае являлся учреждением управления делами президента Белоруссии. В конце 2020 года счета санатория оказались заморожены скандинавским банком Swedbank из-за введенных против властей Белоруссии санкций. В июле прошлого года правительство Белоруссии определило нового учредителя попавшего под европейские санкции санатория "Беларусь" в Литве, им стал Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В ноябре 2021 года власти Белоруссии сообщили, что после долгого перерыва санаторий возобновил прием белорусских детей на оздоровление. За два месяца текущего года санаторий принял 160 детей, а потом, по информации директора, когда санаторий обратился за получением разрешения на лечение новой группы детей, получил отказ от МИД Литвы.

https://ria.ru/20221015/starlink-1824323585.html

https://ria.ru/20221020/lukashenko-1825350214.html

https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html

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в мире, светлана тихановская, белоруссия, литва, вильнюс, мид белоруссии