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В Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ

В Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 20.10.2022

В Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ

В Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой из "Единой России". РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:40

2022-10-20T17:40

2022-10-20T19:54

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой из "Единой России"."Пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и о введении ответственности за это внесен в Госдуму", — написал он в Telegram-канале.В понедельник в нижней палате прошли большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе слушаний также сообщал, что доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды могут внести на рассмотрение и принять в первом чтении уже на следующей неделе, а в ноябре документ окажется на подписи у президента.На прошлой неделе правительство дало законопроекту положительную оценку.В документе предлагается изменить существующую редакцию статьи 6.21 КоАП: оттуда уберут уточнение, что штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, а значит, наказание за подобные действия ждет и взрослых.Помимо этого, кратно возрастут штрафы: они составят от 100 тысяч рублей для граждан и до миллиона для юрлиц. При этом пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних обойдется нарушителю вдвое дороже.Если же она будет распространяться в интернете, то суммы вырастут до 400 тысяч рублей и пяти миллионов рублей соответственно.Также КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за пропаганду педофилии. Гражданам за такие деяния будет грозить штраф до 800 тысяч рублей, юрлицам — до десяти миллионов.Помимо этого, также запрещается выдавать прокатные удостоверения фильмам, содержащие материалы "пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения".Документ предусматривает запрет на распространение аналогичной информации в СМИ и рекламе.

https://ria.ru/20221017/knigi-1824621197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

лгбт-сообщество, петр толстой, госдума рф, единая россия, россия, общество, политика