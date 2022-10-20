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Появились подробности ДТП под Калугой с участием Анны Большовой - РИА Новости, 20.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221020/lenkom-1825367291.html
Появились подробности ДТП под Калугой с участием Анны Большовой
Появились подробности ДТП под Калугой с участием Анны Большовой - РИА Новости, 20.10.2022
Появились подробности ДТП под Калугой с участием Анны Большовой
Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Анна Большова рассказала ему обстоятельства ДТП в Калужской области. Авария произошла вечером, "в... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:10
2022-10-20T17:38
культура
новости культуры
анна большова
калужская область
происшествия
марк варшавер
ленком
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Анна Большова рассказала ему обстоятельства ДТП в Калужской области. Авария произошла вечером, "в сплошной темноте", когда женщина переходила дорогу "в неположенном месте"."Сейчас идет расследование этого происшествия. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение", — добавил он.Директор "Ленкома" отметил, что артистка очень переживает из-за случившегося.По данным ГИБДД по Калужской области, ДТП произошло 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка. Автомобиль под управлением женщины 1976 года рождения при совершении поворота налево допустил наезд на человека. Пострадавшая 31-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой.Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за рулем иномарки была артистка театра и кино Анна Большова.В настоящее время специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по Калужской области проводится проверка, назначена судебно- медицинская экспертиза, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщила областная прокуратура.
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новости культуры, анна большова, калужская область, происшествия, марк варшавер, ленком
Культура, Новости культуры, Анна Большова, Калужская область, Происшествия, Марк Варшавер, Ленком
14:10 20.10.2022 (обновлено: 17:38 20.10.2022)
 
Появились подробности ДТП под Калугой с участием Анны Большовой

Директор "Ленкома": Большова рассказала, что авария произошла "в сплошной темноте"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАнна Большова озвучила собаку Белку в анимационном проекте "Белка и Стрелка. Звездные собаки"
Анна Большова озвучила собаку Белку в анимационном проекте Белка и Стрелка. Звездные собаки - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Анна Большова рассказала ему обстоятельства ДТП в Калужской области. Авария произошла вечером, "в сплошной темноте", когда женщина переходила дорогу "в неположенном месте".
"Она бросилась, либо упала (под колеса), потому что была в сильно нетрезвом состоянии... Пока это неофициальная информация. То, что она нетрезвая была, это, может быть, домыслы Анны... Она знает только одно: она ехала 4-5 км/ч, как пешком шла, когда (на дорогу) выскочил человек. Она увидела его только в последнюю минуту", — сказал Варшавер.
"Сейчас идет расследование этого происшествия. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение", — добавил он.
Директор "Ленкома" отметил, что артистка очень переживает из-за случившегося.
По данным ГИБДД по Калужской области, ДТП произошло 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка. Автомобиль под управлением женщины 1976 года рождения при совершении поворота налево допустил наезд на человека. Пострадавшая 31-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за рулем иномарки была артистка театра и кино Анна Большова.
В настоящее время специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по Калужской области проводится проверка, назначена судебно- медицинская экспертиза, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщила областная прокуратура.
Актриса Анна Большова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 14:00Культура
Полиция выясняет детали ДТП под Калугой с участием актрисы Анны Большовой
 
КультураНовости культурыАнна БольшоваКалужская областьПроисшествияМарк ВаршаверЛенком
 
 
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