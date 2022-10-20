https://ria.ru/20221020/lenkom-1825367291.html

Появились подробности ДТП под Калугой с участием Анны Большовой

Появились подробности ДТП под Калугой с участием Анны Большовой - РИА Новости, 20.10.2022

Появились подробности ДТП под Калугой с участием Анны Большовой

Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Анна Большова рассказала ему обстоятельства ДТП в Калужской области. Авария произошла вечером, "в... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:10

2022-10-20T14:10

2022-10-20T17:38

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Анна Большова рассказала ему обстоятельства ДТП в Калужской области. Авария произошла вечером, "в сплошной темноте", когда женщина переходила дорогу "в неположенном месте"."Сейчас идет расследование этого происшествия. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение", — добавил он.Директор "Ленкома" отметил, что артистка очень переживает из-за случившегося.По данным ГИБДД по Калужской области, ДТП произошло 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка. Автомобиль под управлением женщины 1976 года рождения при совершении поворота налево допустил наезд на человека. Пострадавшая 31-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой.Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за рулем иномарки была артистка театра и кино Анна Большова.В настоящее время специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по Калужской области проводится проверка, назначена судебно- медицинская экспертиза, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщила областная прокуратура.

https://ria.ru/20221020/bolshova-1825365012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, анна большова, калужская область, происшествия, марк варшавер, ленком