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У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома - РИА Новости, 20.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221020/lanadelrey-1825471895.html
У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома
У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома - РИА Новости, 20.10.2022
У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома
Автомобиль Ланы Дель Рей был взломан. Грабитель забрал ее рюкзак и гаджеты, сообщает Paper со ссылкой на соцсети исполнительницы. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:54
2022-10-20T18:54
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лана дель рей (элизабет грант)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Автомобиль Ланы Дель Рей был взломан. Грабитель забрал ее рюкзак и гаджеты, сообщает Paper со ссылкой на соцсети исполнительницы. Кроме денег и кредиток, певица потеряла свой предстоящий альбом и 200-страничную рукопись книги. Работу над последней Дель Рей придется начать заново. Все они были на украденном ноутбуке. Дель Рей отметила, что смогла дистанционно стереть с компьютера его содержимое. Но грабитель успел слить ее музыку. Например, совместный трек с Тейлор Свифт. Певица попросила фанатов не слушать попавшие в Сеть песни, поскольку они еще не завершены.
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новости культуры, книги, музыка, происшествия, знаменитости, звезды, лана дель рей (элизабет грант), тейлор свифт (певица)
Культура, Новости культуры, Книги, Музыка, Происшествия, Знаменитости, звезды, Лана Дель Рей (Элизабет Грант), Тейлор Свифт (певица)
18:54 20.10.2022
 
У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома

У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома и 200 страниц рукописи мемуаров

© Фото : официальный сайт Ланы Дель РейЛана Дель Рэй
Лана Дель Рэй - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : официальный сайт Ланы Дель Рей
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Автомобиль Ланы Дель Рей был взломан. Грабитель забрал ее рюкзак и гаджеты, сообщает Paper со ссылкой на соцсети исполнительницы.
Кроме денег и кредиток, певица потеряла свой предстоящий альбом и 200-страничную рукопись книги. Работу над последней Дель Рей придется начать заново. Все они были на украденном ноутбуке.
Дель Рей отметила, что смогла дистанционно стереть с компьютера его содержимое. Но грабитель успел слить ее музыку. Например, совместный трек с Тейлор Свифт.
Певица попросила фанатов не слушать попавшие в Сеть песни, поскольку они еще не завершены.
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