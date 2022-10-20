https://ria.ru/20221020/lanadelrey-1825471895.html

У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома

У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома - РИА Новости, 20.10.2022

У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома

Автомобиль Ланы Дель Рей был взломан. Грабитель забрал ее рюкзак и гаджеты, сообщает Paper со ссылкой на соцсети исполнительницы. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:54

2022-10-20T18:54

2022-10-20T18:54

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Автомобиль Ланы Дель Рей был взломан. Грабитель забрал ее рюкзак и гаджеты, сообщает Paper со ссылкой на соцсети исполнительницы. Кроме денег и кредиток, певица потеряла свой предстоящий альбом и 200-страничную рукопись книги. Работу над последней Дель Рей придется начать заново. Все они были на украденном ноутбуке. Дель Рей отметила, что смогла дистанционно стереть с компьютера его содержимое. Но грабитель успел слить ее музыку. Например, совместный трек с Тейлор Свифт. Певица попросила фанатов не слушать попавшие в Сеть песни, поскольку они еще не завершены.

https://ria.ru/20221019/miller-1825103393.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, музыка, происшествия, знаменитости, звезды, лана дель рей (элизабет грант), тейлор свифт (певица)