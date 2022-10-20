https://ria.ru/20221020/lanadelrey-1825471895.html
У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома
У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома - РИА Новости, 20.10.2022
У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома
Автомобиль Ланы Дель Рей был взломан. Грабитель забрал ее рюкзак и гаджеты, сообщает Paper со ссылкой на соцсети исполнительницы. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:54
2022-10-20T18:54
2022-10-20T18:54
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лана дель рей (элизабет грант)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Автомобиль Ланы Дель Рей был взломан. Грабитель забрал ее рюкзак и гаджеты, сообщает Paper со ссылкой на соцсети исполнительницы. Кроме денег и кредиток, певица потеряла свой предстоящий альбом и 200-страничную рукопись книги. Работу над последней Дель Рей придется начать заново. Все они были на украденном ноутбуке. Дель Рей отметила, что смогла дистанционно стереть с компьютера его содержимое. Но грабитель успел слить ее музыку. Например, совместный трек с Тейлор Свифт. Певица попросила фанатов не слушать попавшие в Сеть песни, поскольку они еще не завершены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома
У Ланы Дель Рей украли демоверсию ее будущего альбома и 200 страниц рукописи мемуаров