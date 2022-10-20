https://ria.ru/20221020/krym-1825292326.html

В Крыму расширят перечень объектов, на которых усилят режим безопасности

В Крыму расширят перечень объектов, на которых усилят режим безопасности - РИА Новости, 20.10.2022

В Крыму расширят перечень объектов, на которых усилят режим безопасности

В Крыму расширят перечень ключевых объектов, на которых усилят режим безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:53

2022-10-20T10:53

2022-10-20T10:53

сергей аксенов (политик)

россия

республика крым

введение военного положения на новых территориях россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В Крыму расширят перечень ключевых объектов, на которых усилят режим безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов."Большинство объектов охраняется и так, в связи с повышенным уровнем террористической угрозы. При этом сегодня еще дополнительно будет около 45 объектов взяты под охрану, а на отдельных – усилено количество постов", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Крыму введен "средний уровень реагирования". При этом высокий "желтый" уровень террористической опасности действует в северных и восточных районах республики, а также на важных объектах инфраструктуры.

https://ria.ru/20221020/moskva-1825291774.html

россия

республика крым

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сергей аксенов (политик), россия, республика крым, введение военного положения на новых территориях россии