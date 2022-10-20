Рейтинг@Mail.ru
В Крыму расширят перечень объектов, на которых усилят режим безопасности - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/krym-1825292326.html
В Крыму расширят перечень объектов, на которых усилят режим безопасности
В Крыму расширят перечень объектов, на которых усилят режим безопасности - РИА Новости, 20.10.2022
В Крыму расширят перечень объектов, на которых усилят режим безопасности
В Крыму расширят перечень ключевых объектов, на которых усилят режим безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:53
2022-10-20T10:53
сергей аксенов (политик)
россия
республика крым
введение военного положения на новых территориях россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:386:2945:2043_1920x0_80_0_0_d3c560538e05d63ddf3125b89532ebd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В Крыму расширят перечень ключевых объектов, на которых усилят режим безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов."Большинство объектов охраняется и так, в связи с повышенным уровнем террористической угрозы. При этом сегодня еще дополнительно будет около 45 объектов взяты под охрану, а на отдельных – усилено количество постов", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Крыму введен "средний уровень реагирования". При этом высокий "желтый" уровень террористической опасности действует в северных и восточных районах республики, а также на важных объектах инфраструктуры.
https://ria.ru/20221020/moskva-1825291774.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:399:2198:2048_1920x0_80_0_0_67542c26bb095aa92bcc5c493e64210b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей аксенов (политик), россия, республика крым, введение военного положения на новых территориях россии
Сергей Аксенов (политик), Россия, Республика Крым, Введение военного положения на новых территориях России
10:53 20.10.2022
 
В Крыму расширят перечень объектов, на которых усилят режим безопасности

Аксенов: в Крыму расширят перечень объектов, на которых усилят режим безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В Крыму расширят перечень ключевых объектов, на которых усилят режим безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Большинство объектов охраняется и так, в связи с повышенным уровнем террористической угрозы. При этом сегодня еще дополнительно будет около 45 объектов взяты под охрану, а на отдельных – усилено количество постов", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Крыму введен "средний уровень реагирования". При этом высокий "желтый" уровень террористической опасности действует в северных и восточных районах республики, а также на важных объектах инфраструктуры.
Машина скорой медицинской помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
10:52
Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах
 
Сергей Аксенов (политик)РоссияРеспублика КрымВведение военного положения на новых территориях России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала