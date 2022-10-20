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Радиотелескоп FAST помог обнаружить крупнейшее облако атомарного водорода
Радиотелескоп FAST помог обнаружить крупнейшее облако атомарного водорода - РИА Новости, 20.10.2022
Радиотелескоп FAST помог обнаружить крупнейшее облако атомарного водорода
Крупнейший в мире радиотелескоп FAST помог международной группе астрономов обнаружить самое большое облако атомарного водорода во Вселенной, пишет газета South... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T06:48
2022-10-20T06:48
2022-10-20T11:44
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ПЕКИН, 20 окт — РИА Новости. Крупнейший в мире радиотелескоп FAST помог международной группе астрономов обнаружить самое большое облако атомарного водорода во Вселенной, пишет газета South China Morning Post.Облако, состоящее из атомов водорода, достигает порядка двух миллионов световых лет в поперечнике. Оно в 20 раз больше, чем наша галактика Млечный Путь.Открыть его удалось только благодаря сверхмощному телескопу FAST, расположенному в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Астрономы из Европы и США во главе с китайскими специалистами смогли обнаружить облако после того, как направили радиотелескоп с пятисотметровой апертурой в направлении группы галактик, известной как Квинтет Стефана.Команда Сюй Цуна хотела использовать беспрецедентную чувствительность FAST, чтобы лучше понять, как галактики взаимодействовали друг с другом, когда впервые объединились в группу. Для этого в районе Квинтета Стефана ученые искали атомы водорода, испускающие уникальное излучение, которое может раскрыть информацию о давно произошедших событиях. По словам Сюй Цуна, это была сложная задача, так как сигналы атомов слабы, а область наблюдения обширна, но хорошо настроенный приемник радиотелескопа и гигантская тарелка размером с 30 футбольных полей сделали это возможным.Исследователи удивились, когда обнаружили гигантскую газообразную структуру, которая оказалась как минимум в два раза больше и на порядок менее плотной, чем любое ранее открытое облако атомарного водорода. Расположение облака тоже было необычным — сравнительно далеко от центральной части Квинтета Стефана. Как пояснил Сюй Цун, большинство атомов водорода находится внутри или вблизи галактик, поскольку играют роль "строительных блоков" — постоянно объединяются под действием гравитации, образуя молекулы и в конечном итоге — звезды.Сюй Цун предположил, что колоссальное облако существует, возможно, уже миллиард лет. Открытие может означать, что где-то во Вселенной скрываются и другие массивные газообразные структуры, которые можно наблюдать только при помощи мощных радиотелескопов.FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope) считается самым чувствительным радиотелескопом в мире. Это самый дорогой астрономический проект Китая, он обошелся бюджету примерно в 180 миллионов долларов. Проект появился еще в 1994 году, а строительство в отдаленном горном районе уезда Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа началось только в марте 2011-го. Периметр телескопа составляет 1,6 километра, диаметр — 500 метров. В эксплуатацию его ввели в сентябре 2016-го, к официальной работе он приступил в январе 2020 года.
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космос - риа наука, китай, гуйчжоу, европа, радиотелескоп fast, в мире, космос
Космос - РИА Наука, Китай, Гуйчжоу, Европа, Радиотелескоп FAST, В мире, Космос, Наука
06:48 20.10.2022 (обновлено: 11:44 20.10.2022)
Радиотелескоп FAST помог обнаружить крупнейшее облако атомарного водорода
Радиотелескоп FAST помог обнаружить крупнейшее во Вселенной облако атомарного водорода
ПЕКИН, 20 окт — РИА Новости.
Крупнейший в мире радиотелескоп FAST помог международной группе астрономов обнаружить самое большое облако атомарного водорода во Вселенной, пишет
газета South China Morning Post.
Облако, состоящее из атомов водорода, достигает порядка двух миллионов световых лет в поперечнике. Оно в 20 раз больше, чем наша галактика Млечный Путь.
Открыть его удалось только благодаря сверхмощному телескопу FAST, расположенному в провинции Гуйчжоу
на юго-западе Китая
. Астрономы из Европы и США во главе с китайскими специалистами смогли обнаружить облако после того, как направили радиотелескоп с пятисотметровой апертурой в направлении группы галактик, известной как Квинтет Стефана.
"С момента своего открытия 145 лет назад Квинтет Стефана активно изучался с помощью различных наземных и космических телескопов", — рассказал ведущий исследователь Сюй Цун из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук в Пекине.
Команда Сюй Цуна хотела использовать беспрецедентную чувствительность FAST, чтобы лучше понять, как галактики взаимодействовали друг с другом, когда впервые объединились в группу. Для этого в районе Квинтета Стефана ученые искали атомы водорода, испускающие уникальное излучение, которое может раскрыть информацию о давно произошедших событиях. По словам Сюй Цуна, это была сложная задача, так как сигналы атомов слабы, а область наблюдения обширна, но хорошо настроенный приемник радиотелескопа и гигантская тарелка размером с 30 футбольных полей сделали это возможным.
Исследователи удивились, когда обнаружили гигантскую газообразную структуру, которая оказалась как минимум в два раза больше и на порядок менее плотной, чем любое ранее открытое облако атомарного водорода. Расположение облака тоже было необычным — сравнительно далеко от центральной части Квинтета Стефана. Как пояснил Сюй Цун, большинство атомов водорода находится внутри или вблизи галактик, поскольку играют роль "строительных блоков" — постоянно объединяются под действием гравитации, образуя молекулы и в конечном итоге — звезды.
Сюй Цун предположил, что колоссальное облако существует, возможно, уже миллиард лет.
"Мы задаемся вопросом, почему оно вообще все еще существует, поскольку, согласно современным теориям, атомарный газ с низкой плотностью должен был быть уничтожен ультрафиолетовым излучением", — сказал ученый.
Открытие может означать, что где-то во Вселенной скрываются и другие массивные газообразные структуры, которые можно наблюдать только при помощи мощных радиотелескопов.
FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope) считается самым чувствительным радиотелескопом в мире. Это самый дорогой астрономический проект Китая, он обошелся бюджету примерно в 180 миллионов долларов. Проект появился еще в 1994 году, а строительство в отдаленном горном районе уезда Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа началось только в марте 2011-го. Периметр телескопа составляет 1,6 километра, диаметр — 500 метров. В эксплуатацию его ввели в сентябре 2016-го, к официальной работе он приступил в январе 2020 года.