https://ria.ru/20221020/konflikt-1825477384.html

Хозяин парижского ресторана объяснил фразу "Да здравствует Путин!"

Хозяин парижского ресторана объяснил фразу "Да здравствует Путин!" - РИА Новости, 20.10.2022

Хозяин парижского ресторана объяснил фразу "Да здравствует Путин!"

Владелец парижского ресторана Cosy Montparnasse Алекс, рассказал об инциденте с украинками, после которого он сказал им "Да здравствует Путин". РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:38

2022-10-20T18:38

2022-10-20T19:13

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ПАРИЖ, 20 окт — РИА Новости. Владелец парижского ресторана Cosy Montparnasse Алекс, рассказал об инциденте с украинками, после которого он сказал им "Да здравствует Путин".Ранее заместитель мэра французской столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель опубликовал видео, на котором хозяин ресторана выгнал двух украинок из ресторана Cosy Montparnasse после словесного конфликта.Как сообщил в беседе с агентством хозяин ресторана, в воскресенье в ресторан зашли две женщины — мать и дочь, попросили столик с розеткой, чтобы зарядить телефоны, зашли в туалет и сели обратно за столик. Официантка несколько раз пыталась взять у них заказ, однако они каждый раз отказывались, говоря, что им нужно еще время подумать."Мы ждем еще какое-то время, пять минут, может больше, я снова отправляю официантку за заказом. И тут они ей заявляют — "мы украинки!". Официантка ответила — "да, и что? Что вы будете пить?". Они были шокированы такой реакцией, что с ними обращаются, как со всеми, возможно, они этого не ожидали. Для нас все равно, какой национальности наши клиенты — русские, украинцы или немцы", — рассказал Алекс.Далее, по его словам, женщины встали, чтобы, вероятно, покинуть заведение."Я подхожу и спрашиваю — "что вы будете пить?". Они отвечают — нет, ничего. Говорят, что сервис был неприятный", — отмечает собеседник агентства.Он ответил украинкам, что они могли бы взять хотя бы кофе на вынос, если уже воспользовались в ресторане туалетом и розеткой."Потом они начали объясняться со мной через Google-переводчик, говорить, что сделают нам "рекламу". Я сказал – "достаточно, вы можете уходить". Мне это надоело. Я их проводил до двери, девушка через онлайн-переводчик мне заявила – "мы украинки, и теперь мы вам сделаем отвратительную рекламу!". Я ответил – "ааа, вы украинки, а я за Путина, так да здравствует Путин!". Они меня уже взбесили! А потом они обвинили нас в том, что мы отказали им в обслуживании. Это неправда", — подчеркнул хозяин ресторана Cosy Montparnasse.Он добавил, что после того, как видео инцидент набрало популярность, к нему в заведение пришел украинец, который предложил записать ролик с критикой в адрес российского лидера, но Алекс отказался."Унижать Путина я не буду. Он защищает свою страну, удачи ему в этом. Я понимаю, что политика - дело сложное. Я хорошо ее (политику. — Прим. ред.) понимаю, я сам пережил войну (в Алжире — Прим. ред.). Если завтра Байден позвонит Путину, они договорятся и все закончится.... Когда ко мне приходят люди и говорят – "увидите, что с вами произойдет" — это угроза, это запрещено, поэтому я понервничал и воскликнул "да здравствует Путин!". И я это повторю снова – потому что Путин должен защищать свою территорию, он должен защищать свой народ", — резюмировал он.

https://ria.ru/20221017/protesty-1824594534.html

https://ria.ru/20221020/otel-1825345059.html

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Владелец парижского ресторана объяснил, почему попросил украинок покинуть заведение Владелец парижского ресторана, которого две украинских посетительницы обвинили в предвзятом отношении, рассказал РИА Новости, что произошло, после того как они несколько раз отказались сделать заказ 2022-10-20T18:38 true PT1M44S

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в мире, франция, париж, владимир путин, украина, беженцы