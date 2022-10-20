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В Китае разработали систему AI-Chemist для химических исследований - РИА Новости, 20.10.2022
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В Китае разработали систему AI-Chemist для химических исследований
В Китае разработали систему AI-Chemist для химических исследований - РИА Новости, 20.10.2022
В Китае разработали систему AI-Chemist для химических исследований
Китайские исследователи разработали систему искусственного интеллекта AI-Chemist для облегчения химических исследований и проведения экспериментов, сообщила... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:01
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россия-китай: главное
китай
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искусственный интеллект
химия
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МОСКВА, 20 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи разработали систему искусственного интеллекта AI-Chemist для облегчения химических исследований и проведения экспериментов, сообщила газета "Чжунго кэсюэбао".Система AI-Chemist способна выполнять все основные действия, необходимые для химических исследований, заявили исследователи Китайского научно-технического университета.AI-Chemist может осуществлять автоматический сбор, обработку, анализ и визуализацию данных. Система предназначена для автоматического поиска и чтения литературы из облачных баз данных и способна разработать соответствующий план экспериментов. AI-Chemist также может управлять двумя роботами и 15 интеллектуальными химическими рабочими станциями.Данные экспериментов могут быть одновременно проанализированы системой AI-Chemist, что позволяет ей предложить новую гипотезу для следующей итерации.Работоспособность системы AI-Chemist была проверена путем постановки перед ней трех различных химических задач, говорится в статье, недавно опубликованной в журнале National Science Review.
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китай, технологии, искусственный интеллект, химия
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, Искусственный интеллект, Химия
16:01 20.10.2022
 

В Китае разработали систему AI-Chemist для химических исследований

© AFP 2022 / Wang ZhaoЛаборант работает в лаборатории в Пекине
Лаборант работает в лаборатории в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи разработали систему искусственного интеллекта AI-Chemist для облегчения химических исследований и проведения экспериментов, сообщила газета "Чжунго кэсюэбао".
Система AI-Chemist способна выполнять все основные действия, необходимые для химических исследований, заявили исследователи Китайского научно-технического университета.
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AI-Chemist может осуществлять автоматический сбор, обработку, анализ и визуализацию данных. Система предназначена для автоматического поиска и чтения литературы из облачных баз данных и способна разработать соответствующий план экспериментов. AI-Chemist также может управлять двумя роботами и 15 интеллектуальными химическими рабочими станциями.
Данные экспериментов могут быть одновременно проанализированы системой AI-Chemist, что позволяет ей предложить новую гипотезу для следующей итерации.
Работоспособность системы AI-Chemist была проверена путем постановки перед ней трех различных химических задач, говорится в статье, недавно опубликованной в журнале National Science Review.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологииИскусственный интеллектХимия
 
 
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