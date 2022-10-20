https://ria.ru/20221020/kitay-1825410312.html
В Китае разработали систему AI-Chemist для химических исследований
В Китае разработали систему AI-Chemist для химических исследований - РИА Новости, 20.10.2022
В Китае разработали систему AI-Chemist для химических исследований
Китайские исследователи разработали систему искусственного интеллекта AI-Chemist для облегчения химических исследований и проведения экспериментов, сообщила... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:01
2022-10-20T16:01
2022-10-20T16:01
россия-китай: главное
китай
технологии
искусственный интеллект
химия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825396252_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_a7571db232e071f0687f1d3b962ba616.jpg
МОСКВА, 20 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи разработали систему искусственного интеллекта AI-Chemist для облегчения химических исследований и проведения экспериментов, сообщила газета "Чжунго кэсюэбао".Система AI-Chemist способна выполнять все основные действия, необходимые для химических исследований, заявили исследователи Китайского научно-технического университета.AI-Chemist может осуществлять автоматический сбор, обработку, анализ и визуализацию данных. Система предназначена для автоматического поиска и чтения литературы из облачных баз данных и способна разработать соответствующий план экспериментов. AI-Chemist также может управлять двумя роботами и 15 интеллектуальными химическими рабочими станциями.Данные экспериментов могут быть одновременно проанализированы системой AI-Chemist, что позволяет ей предложить новую гипотезу для следующей итерации.Работоспособность системы AI-Chemist была проверена путем постановки перед ней трех различных химических задач, говорится в статье, недавно опубликованной в журнале National Science Review.
https://ria.ru/20221012/kitay-1823403942.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825396252_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_be1290737920bb6f8f72e89eced2c625.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, технологии, искусственный интеллект, химия
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, Искусственный интеллект, Химия
МОСКВА, 20 окт - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китайские исследователи разработали систему искусственного интеллекта AI-Chemist для облегчения химических исследований и проведения экспериментов, сообщила газета "Чжунго кэсюэбао".
Система AI-Chemist способна выполнять все основные действия, необходимые для химических исследований, заявили исследователи Китайского научно-технического университета.
AI-Chemist может осуществлять автоматический сбор, обработку, анализ и визуализацию данных. Система предназначена для автоматического поиска и чтения литературы из облачных баз данных и способна разработать соответствующий план экспериментов. AI-Chemist также может управлять двумя роботами и 15 интеллектуальными химическими рабочими станциями.
Данные экспериментов могут быть одновременно проанализированы системой AI-Chemist, что позволяет ей предложить новую гипотезу для следующей итерации.
Работоспособность системы AI-Chemist была проверена путем постановки перед ней трех различных химических задач, говорится в статье, недавно опубликованной в журнале National Science Review.