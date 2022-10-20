https://ria.ru/20221020/kitay-1825410312.html

В Китае разработали систему AI-Chemist для химических исследований

В Китае разработали систему AI-Chemist для химических исследований - РИА Новости, 20.10.2022

В Китае разработали систему AI-Chemist для химических исследований

Китайские исследователи разработали систему искусственного интеллекта AI-Chemist для облегчения химических исследований и проведения экспериментов, сообщила... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:01

2022-10-20T16:01

2022-10-20T16:01

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МОСКВА, 20 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи разработали систему искусственного интеллекта AI-Chemist для облегчения химических исследований и проведения экспериментов, сообщила газета "Чжунго кэсюэбао".Система AI-Chemist способна выполнять все основные действия, необходимые для химических исследований, заявили исследователи Китайского научно-технического университета.AI-Chemist может осуществлять автоматический сбор, обработку, анализ и визуализацию данных. Система предназначена для автоматического поиска и чтения литературы из облачных баз данных и способна разработать соответствующий план экспериментов. AI-Chemist также может управлять двумя роботами и 15 интеллектуальными химическими рабочими станциями.Данные экспериментов могут быть одновременно проанализированы системой AI-Chemist, что позволяет ей предложить новую гипотезу для следующей итерации.Работоспособность системы AI-Chemist была проверена путем постановки перед ней трех различных химических задач, говорится в статье, недавно опубликованной в журнале National Science Review.

https://ria.ru/20221012/kitay-1823403942.html

китай

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, технологии, искусственный интеллект, химия