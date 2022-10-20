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ЕАЭС должен работать над улучшением жизни граждан союза, заявили в Киргизии - РИА Новости, 20.10.2022
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ЕАЭС должен работать над улучшением жизни граждан союза, заявили в Киргизии
ЕАЭС должен работать над улучшением жизни граждан союза, заявили в Киргизии - РИА Новости, 20.10.2022
ЕАЭС должен работать над улучшением жизни граждан союза, заявили в Киргизии
Премьер-министр председательствующей в Евразийском межправсовете Киргизии Акылбек Жапаров заявил в четверг на заседании Совета в Ереване, что ЕАЭС должен... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:58
2022-10-20T18:48
акылбек жапаров
киргизия
ереван
россия
евразийский экономический союз
экономика
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ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр председательствующей в Евразийском межправсовете Киргизии Акылбек Жапаров заявил в четверг на заседании Совета в Ереване, что ЕАЭС должен продемонстрировать свое главное предназначение - улучшение жизни граждан."Наше заседание проходит в условиях сложной геополитической и геоэкономической конъюнктуры. В этот непростой период наш союз должен продемонстрировать свое главное предназначение - улучшение качества жизни граждан посредством устранения барьеров, упрощения процедур во взаимной торговле. Для этого у нас есть все необходимое. Главным является политическая воля глав наших государств, за нами остается сделать все от нас зависящее для подлинного взаимовыгодного и экономического партнерства", - сказал Жапаров.Он заявил, что страны ЕАЭС привержены единой цели - укрепление союза через продвижение четырех главных постулатов интеграционного объединения во благо процветания государств и народов.Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили, что главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят 20-21 октября в Ереване актуальные вопросы евразийской интеграции, а также функционирование внутреннего рынка союза, включая устранение препятствий для движения товаров, промышленную кооперацию и таможенно-тарифное регулирование. Особое внимание, как отмечается, будет уделено цифровой повестке, в частности, перспективам развития и совершенствования интегрированной информационной системы Союза, разработке единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами. Будет рассмотрен ход подготовки соглашений по формированию общего рынка газа, а также рынков нефти и нефтепродуктов. По итогам планируется подписание решений, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.Предыдущее заседание Евразийского межправсовета прошло 25-26 августа в киргизском городе Чолпон-Ата.
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акылбек жапаров, киргизия, ереван, россия, евразийский экономический союз, экономика
Акылбек Жапаров, Киргизия, Ереван, Россия, Евразийский экономический союз, Экономика
17:58 20.10.2022 (обновлено: 18:48 20.10.2022)
 
ЕАЭС должен работать над улучшением жизни граждан союза, заявили в Киргизии

Премьер Киргизии Жапаров: ЕАЭС должен работать над улучшением жизни граждан стран союза

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр председательствующей в Евразийском межправсовете Киргизии Акылбек Жапаров заявил в четверг на заседании Совета в Ереване, что ЕАЭС должен продемонстрировать свое главное предназначение - улучшение жизни граждан.
"Наше заседание проходит в условиях сложной геополитической и геоэкономической конъюнктуры. В этот непростой период наш союз должен продемонстрировать свое главное предназначение - улучшение качества жизни граждан посредством устранения барьеров, упрощения процедур во взаимной торговле. Для этого у нас есть все необходимое. Главным является политическая воля глав наших государств, за нами остается сделать все от нас зависящее для подлинного взаимовыгодного и экономического партнерства", - сказал Жапаров.
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Он заявил, что страны ЕАЭС привержены единой цели - укрепление союза через продвижение четырех главных постулатов интеграционного объединения во благо процветания государств и народов.
Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили, что главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят 20-21 октября в Ереване актуальные вопросы евразийской интеграции, а также функционирование внутреннего рынка союза, включая устранение препятствий для движения товаров, промышленную кооперацию и таможенно-тарифное регулирование. Особое внимание, как отмечается, будет уделено цифровой повестке, в частности, перспективам развития и совершенствования интегрированной информационной системы Союза, разработке единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами. Будет рассмотрен ход подготовки соглашений по формированию общего рынка газа, а также рынков нефти и нефтепродуктов. По итогам планируется подписание решений, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.
Предыдущее заседание Евразийского межправсовета прошло 25-26 августа в киргизском городе Чолпон-Ата.
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Акылбек ЖапаровКиргизияЕреванРоссияЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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