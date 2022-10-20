17:58 20.10.2022 (обновлено: 18:48 20.10.2022)
ЕАЭС должен работать над улучшением жизни граждан союза, заявили в Киргизии
Премьер Киргизии Жапаров: ЕАЭС должен работать над улучшением жизни граждан стран союза
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр председательствующей в Евразийском межправсовете Киргизии Акылбек Жапаров заявил в четверг на заседании Совета в Ереване, что ЕАЭС должен продемонстрировать свое главное предназначение - улучшение жизни граждан.
"Наше заседание проходит в условиях сложной геополитической и геоэкономической конъюнктуры. В этот непростой период наш союз должен продемонстрировать свое главное предназначение - улучшение качества жизни граждан посредством устранения барьеров, упрощения процедур во взаимной торговле. Для этого у нас есть все необходимое. Главным является политическая воля глав наших государств, за нами остается сделать все от нас зависящее для подлинного взаимовыгодного и экономического партнерства", - сказал Жапаров.
13 октября, 05:18Россия может участвовать в проекте ГЭС в Киргизии, заявили в ЕАЭС
Он заявил, что страны ЕАЭС привержены единой цели - укрепление союза через продвижение четырех главных постулатов интеграционного объединения во благо процветания государств и народов.
Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили, что главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят 20-21 октября в Ереване актуальные вопросы евразийской интеграции, а также функционирование внутреннего рынка союза, включая устранение препятствий для движения товаров, промышленную кооперацию и таможенно-тарифное регулирование. Особое внимание, как отмечается, будет уделено цифровой повестке, в частности, перспективам развития и совершенствования интегрированной информационной системы Союза, разработке единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами. Будет рассмотрен ход подготовки соглашений по формированию общего рынка газа, а также рынков нефти и нефтепродуктов. По итогам планируется подписание решений, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.
Предыдущее заседание Евразийского межправсовета прошло 25-26 августа в киргизском городе Чолпон-Ата.
14 октября, 13:28Путин рассказал о сотрудничестве ЕАЭС с другими странами