https://ria.ru/20221020/kirgiziya-1825461177.html

ЕАЭС должен работать над улучшением жизни граждан союза, заявили в Киргизии

ЕАЭС должен работать над улучшением жизни граждан союза, заявили в Киргизии - РИА Новости, 20.10.2022

ЕАЭС должен работать над улучшением жизни граждан союза, заявили в Киргизии

Премьер-министр председательствующей в Евразийском межправсовете Киргизии Акылбек Жапаров заявил в четверг на заседании Совета в Ереване, что ЕАЭС должен... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:58

2022-10-20T17:58

2022-10-20T18:48

акылбек жапаров

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евразийский экономический союз

экономика

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ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр председательствующей в Евразийском межправсовете Киргизии Акылбек Жапаров заявил в четверг на заседании Совета в Ереване, что ЕАЭС должен продемонстрировать свое главное предназначение - улучшение жизни граждан."Наше заседание проходит в условиях сложной геополитической и геоэкономической конъюнктуры. В этот непростой период наш союз должен продемонстрировать свое главное предназначение - улучшение качества жизни граждан посредством устранения барьеров, упрощения процедур во взаимной торговле. Для этого у нас есть все необходимое. Главным является политическая воля глав наших государств, за нами остается сделать все от нас зависящее для подлинного взаимовыгодного и экономического партнерства", - сказал Жапаров.Он заявил, что страны ЕАЭС привержены единой цели - укрепление союза через продвижение четырех главных постулатов интеграционного объединения во благо процветания государств и народов.Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили, что главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят 20-21 октября в Ереване актуальные вопросы евразийской интеграции, а также функционирование внутреннего рынка союза, включая устранение препятствий для движения товаров, промышленную кооперацию и таможенно-тарифное регулирование. Особое внимание, как отмечается, будет уделено цифровой повестке, в частности, перспективам развития и совершенствования интегрированной информационной системы Союза, разработке единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами. Будет рассмотрен ход подготовки соглашений по формированию общего рынка газа, а также рынков нефти и нефтепродуктов. По итогам планируется подписание решений, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.Предыдущее заседание Евразийского межправсовета прошло 25-26 августа в киргизском городе Чолпон-Ата.

https://ria.ru/20221013/eaes-1823566889.html

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акылбек жапаров, киргизия, ереван, россия, евразийский экономический союз, экономика