Мэр Киева заявил, что на некоторые троллейбусные маршруты выйдут автобусы
Кличко: в Киеве для экономии энергии на ряд троллейбусных маршрутов выйдут автобусы
Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Автобусы выйдут на ряд троллейбусных маршрутов в Киеве в четверг в целях экономии электроэнергии, сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В четверг, 20 октября, с целью экономии электроэнергии в городе на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы", - написал он в своем Telegram-канале.
Вечером в среду замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко отмечал, что ограничение поставок электроэнергии вводится по всей территории Украины в четверг. Чиновник призвал жителей всех регионов минимизировать использование электроэнергии с 7.00 до 23.00, предупредив, что иначе временных отключений не избежать. Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на своей странице в соцсети выступила с разъяснениями о порядке отключений. По данным компании, отключения не будут одновременными, а пройдут в "веерном" режиме и не более чем на четыре часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.