https://ria.ru/20221020/kiev-1825255258.html

Мэр Киева заявил, что на некоторые троллейбусные маршруты выйдут автобусы

Мэр Киева заявил, что на некоторые троллейбусные маршруты выйдут автобусы - РИА Новости, 20.10.2022

Мэр Киева заявил, что на некоторые троллейбусные маршруты выйдут автобусы

Автобусы выйдут на ряд троллейбусных маршрутов в Киеве в четверг в целях экономии электроэнергии, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T01:59

2022-10-20T01:59

2022-10-20T01:59

в мире

жкх

виталий кличко

киев

россия

украина

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/17/1560631767_0:446:2604:1911_1920x0_80_0_0_bd062b5c51a23c39eb2081ff7f0dfa18.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Автобусы выйдут на ряд троллейбусных маршрутов в Киеве в четверг в целях экономии электроэнергии, сообщил мэр города Виталий Кличко.Вечером в среду замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко отмечал, что ограничение поставок электроэнергии вводится по всей территории Украины в четверг. Чиновник призвал жителей всех регионов минимизировать использование электроэнергии с 7.00 до 23.00, предупредив, что иначе временных отключений не избежать. Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на своей странице в соцсети выступила с разъяснениями о порядке отключений. По данным компании, отключения не будут одновременными, а пройдут в "веерном" режиме и не более чем на четыре часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221019/povrezhdeniya-1825233851.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, виталий кличко, киев, россия, украина, укрэнерго