https://ria.ru/20221020/kherson-1825460715.html

В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области

В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области - РИА Новости, 20.10.2022

В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области

Очередные поезда с жителями Херсонской области прибыли в Анапу, люди будут размещены в оздоровительных центрах и санаториях на территории края, рассказали РИА... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:56

2022-10-20T17:56

2022-10-20T17:56

анапа

херсонская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802174606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e47c3e86e7897e683bb92052dfa2ae7a.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Очередные поезда с жителями Херсонской области прибыли в Анапу, люди будут размещены в оздоровительных центрах и санаториях на территории края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Сегодня в Анапу прибыло несколько очередных поездов с жителями Херсонской области", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что всех прибывших планируется разместить в санаториях и оздоровительных центра Краснодарского края. Сотрудники МЧС помогают жителям Херсонщины с погрузкой багажа, посадкой в автобусы, а также распределяют их к местам дальнейшего проживания.

https://ria.ru/20221020/kherson-1825407239.html

анапа

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анапа, херсонская область , россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)