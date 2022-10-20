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В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области - РИА Новости, 20.10.2022
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В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области
В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области - РИА Новости, 20.10.2022
В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области
Очередные поезда с жителями Херсонской области прибыли в Анапу, люди будут размещены в оздоровительных центрах и санаториях на территории края, рассказали РИА... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:56
2022-10-20T17:56
анапа
херсонская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Очередные поезда с жителями Херсонской области прибыли в Анапу, люди будут размещены в оздоровительных центрах и санаториях на территории края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Сегодня в Анапу прибыло несколько очередных поездов с жителями Херсонской области", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что всех прибывших планируется разместить в санаториях и оздоровительных центра Краснодарского края. Сотрудники МЧС помогают жителям Херсонщины с погрузкой багажа, посадкой в автобусы, а также распределяют их к местам дальнейшего проживания.
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анапа, херсонская область , россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Анапа, Херсонская область , Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:56 20.10.2022
 
В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области

В МЧС рассказали, что в Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкПроводницы в вагоне поезда
Проводницы в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Проводницы в вагоне поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Очередные поезда с жителями Херсонской области прибыли в Анапу, люди будут размещены в оздоровительных центрах и санаториях на территории края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сегодня в Анапу прибыло несколько очередных поездов с жителями Херсонской области", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что всех прибывших планируется разместить в санаториях и оздоровительных центра Краснодарского края. Сотрудники МЧС помогают жителям Херсонщины с погрузкой багажа, посадкой в автобусы, а также распределяют их к местам дальнейшего проживания.
Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны России - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 15:54
На левый берег Днепра вывезли порядка 15 тысяч жителей Херсонской области
 
АнапаХерсонская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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