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В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области
В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области - РИА Новости, 20.10.2022
В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области
Очередные поезда с жителями Херсонской области прибыли в Анапу, люди будут размещены в оздоровительных центрах и санаториях на территории края, рассказали РИА... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:56
2022-10-20T17:56
2022-10-20T17:56
анапа
херсонская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Очередные поезда с жителями Херсонской области прибыли в Анапу, люди будут размещены в оздоровительных центрах и санаториях на территории края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Сегодня в Анапу прибыло несколько очередных поездов с жителями Херсонской области", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что всех прибывших планируется разместить в санаториях и оздоровительных центра Краснодарского края. Сотрудники МЧС помогают жителям Херсонщины с погрузкой багажа, посадкой в автобусы, а также распределяют их к местам дальнейшего проживания.
https://ria.ru/20221020/kherson-1825407239.html
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анапа, херсонская область , россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Анапа, Херсонская область , Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области
В МЧС рассказали, что в Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области