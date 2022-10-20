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На левый берег Днепра вывезли порядка 15 тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 20.10.2022
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На левый берег Днепра вывезли порядка 15 тысяч жителей Херсонской области
На левый берег Днепра вывезли порядка 15 тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 20.10.2022
На левый берег Днепра вывезли порядка 15 тысяч жителей Херсонской области
Около 15 тысяч жителей Херсонской области переехали на левый берег Днепра, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:54
2022-10-20T17:27
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
днепр (река)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Около 15 тысяч жителей Херсонской области переехали на левый берег Днепра, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов."Дорогие мои земляки, спасибо Вам за доверие. Помните, жизнь каждого из Вас для нас и для всей России — это больше чем любые материальные ценности", — написал он в Telegram-канале.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что региональный центр за двое суток покинули около пяти тысяч человек. Всего из области в другие регионы, по его словам, выехали семь тысяч жителей.Ранее он сообщил об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. Он отметил, что для этого планируется вывезти 50-60 тысяч человек. ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
https://ria.ru/20221020/ukraina-1825267889.html
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кирилл стремоусов, херсонская область , россия, днепр (река)
Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Днепр (река)
15:54 20.10.2022 (обновлено: 17:27 20.10.2022)
 
На левый берег Днепра вывезли порядка 15 тысяч жителей Херсонской области

Стремоусов: на левый берег Днепра вывезли порядка 15 тысяч жителей Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПонтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны России
Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны России - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости
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Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Около 15 тысяч жителей Херсонской области переехали на левый берег Днепра, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.
"Дорогие мои земляки, спасибо Вам за доверие. Помните, жизнь каждого из Вас для нас и для всей России — это больше чем любые материальные ценности", — написал он в Telegram-канале.
Военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
08:14Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области уверены в освобождении еще трех регионов Украины
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что региональный центр за двое суток покинули около пяти тысяч человек. Всего из области в другие регионы, по его словам, выехали семь тысяч жителей.
Ранее он сообщил об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. Он отметил, что для этого планируется вывезти 50-60 тысяч человек.
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 21:56Специальная военная операция на Украине
Крым окажет Херсонской области всю необходимую помощь, заявил Аксенов
 
Кирилл СтремоусовХерсонская областьРоссияДнепр (река)
 
 
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