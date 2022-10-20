https://ria.ru/20221020/kherson-1825407239.html

На левый берег Днепра вывезли порядка 15 тысяч жителей Херсонской области

На левый берег Днепра вывезли порядка 15 тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 20.10.2022

На левый берег Днепра вывезли порядка 15 тысяч жителей Херсонской области

Около 15 тысяч жителей Херсонской области переехали на левый берег Днепра, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:54

2022-10-20T15:54

2022-10-20T17:27

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

днепр (река)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Около 15 тысяч жителей Херсонской области переехали на левый берег Днепра, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов."Дорогие мои земляки, спасибо Вам за доверие. Помните, жизнь каждого из Вас для нас и для всей России — это больше чем любые материальные ценности", — написал он в Telegram-канале.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что региональный центр за двое суток покинули около пяти тысяч человек. Всего из области в другие регионы, по его словам, выехали семь тысяч жителей.Ранее он сообщил об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. Он отметил, что для этого планируется вывезти 50-60 тысяч человек. ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825267889.html

https://ria.ru/20221019/aksenov-1825234537.html

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кирилл стремоусов, херсонская область , россия, днепр (река)