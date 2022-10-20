https://ria.ru/20221020/khant-1825404220.html

Глава Минфина Хант не будет баллотироваться в премьеры, сообщили СМИ

Глава Минфина Хант не будет баллотироваться в премьеры, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2022

Глава Минфина Хант не будет баллотироваться в премьеры, сообщили СМИ

Глава британского минфина Джереми Хант не будет баллотироваться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:49

2022-10-20T15:49

2022-10-20T17:04

в мире

джереми хант

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Глава британского минфина Джереми Хант не будет баллотироваться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс, сообщил телеканал Sky News."Канцлер (казначейства) Джереми Хант не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера (страны)", - говорится в сообщении телеканала.Ранее премьер-министр Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня.Ранее лидеры оппозиции Британии призвали немедленно провести всеобщие выборы. Трасс заявила, что останется премьером Британии, пока не будет выбран ее преемник.Накануне один из британских депутатов от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут "адом" для Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия, сообщила газета Telegraph. По сообщениям телеканала Sky News, 17 парламентариев-консерваторов публично призвали Трасс уйти в отставку.Издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

https://ria.ru/20221020/trass-1825402767.html

https://ria.ru/20221020/krizis-1825347091.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825403119.html

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