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Глава Минфина Хант не будет баллотироваться в премьеры, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2022
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Глава Минфина Хант не будет баллотироваться в премьеры, сообщили СМИ
Глава Минфина Хант не будет баллотироваться в премьеры, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2022
Глава Минфина Хант не будет баллотироваться в премьеры, сообщили СМИ
Глава британского минфина Джереми Хант не будет баллотироваться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:49
2022-10-20T17:04
в мире
джереми хант
лиз трасс
великобритания
авто
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Глава британского минфина Джереми Хант не будет баллотироваться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс, сообщил телеканал Sky News."Канцлер (казначейства) Джереми Хант не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера (страны)", - говорится в сообщении телеканала.Ранее премьер-министр Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня.Ранее лидеры оппозиции Британии призвали немедленно провести всеобщие выборы. Трасс заявила, что останется премьером Британии, пока не будет выбран ее преемник.Накануне один из британских депутатов от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут "адом" для Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия, сообщила газета Telegraph. По сообщениям телеканала Sky News, 17 парламентариев-консерваторов публично призвали Трасс уйти в отставку.Издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221020/trass-1825402767.html
https://ria.ru/20221020/krizis-1825347091.html
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в мире, джереми хант, лиз трасс, великобритания, авто, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Джереми Хант, Лиз Трасс, Великобритания, Авто, Отставка Трасс с поста премьера Британии
15:49 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
 
Глава Минфина Хант не будет баллотироваться в премьеры, сообщили СМИ

Sky News: глава Минфина Хант не будет баллотироваться в премьеры после отставки Трасс

© AP Photo / Alberto PezzaliДжереми Хант
Джереми Хант - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Джереми Хант. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Глава британского минфина Джереми Хант не будет баллотироваться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс, сообщил телеканал Sky News.
"Канцлер (казначейства) Джереми Хант не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера (страны)", - говорится в сообщении телеканала.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 15:47
В МИД России прокомментировали отставку Трасс
Ранее премьер-министр Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня.
Ранее лидеры оппозиции Британии призвали немедленно провести всеобщие выборы. Трасс заявила, что останется премьером Британии, пока не будет выбран ее преемник.
Накануне один из британских депутатов от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут "адом" для Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия, сообщила газета Telegraph. По сообщениям телеканала Sky News, 17 парламентариев-консерваторов публично призвали Трасс уйти в отставку.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 13:14
Историк: Британия переживает тяжелейший кризис со времен Второй мировой
Издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.
Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 15:47
Лейбористы призвали немедленно провести выборы после заявления Трасс
 
В миреДжереми ХантЛиз ТрассВеликобританияАвтоОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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