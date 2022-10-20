https://ria.ru/20221020/khamzaev-1825256303.html
В Госдуме высказались о мероприятии в Махачкале с накрашенными мужчинами
В Госдуме высказались о мероприятии в Махачкале с накрашенными мужчинами - РИА Новости, 20.10.2022
В Госдуме высказались о мероприятии в Махачкале с накрашенными мужчинами
Депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал открытие магазина в центре Махачкалы, вызвавшее резонанс в обществе после видео с накрашенными мужчинами, и заявил... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T02:57
2022-10-20T02:57
2022-10-20T10:23
султан хамзаев
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МАХАЧКАЛА, 20 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал открытие магазина в центре Махачкалы, вызвавшее резонанс в обществе после видео с накрашенными мужчинами, и заявил о намерении обратиться к прокурору Дагестана с просьбой проверить действия организаторов на пропаганду ЛГБТ."Это скотская, аморальная вечеринка, которая омерзительна по своей натуре. Отвратительно, что это произошло в Махачкале. Организатор убогого явления — некая мадам, красующаяся в платке среди полумужиков-полуженщин. Помимо федеральных законов, есть еще и наши адаты. Пусть такие горе-эпатажники скажут спасибо, что мы живем в правовом государстве, а то им бы давно уже открутили голову", — сказал собеседник агентства.Он считает, что магазин нужно закрыть.Хамзаев отметил, что подготовил обращение на имя прокурора Дагестана с просьбой проверить действия организаторов мероприятия на пропаганду ЛГБТ, особенно в молодежной среде.Ранее в соцсетях распространилось несколько видеороликов с открытия магазина в центре Махачкалы, на которых видно моделей — накрашенных мужчин в полупрозрачной одежде. Позже в соцсетях появилось видео, на котором "неравнодушные жители" призывают организаторов мероприятия извиниться перед общественностью.Хозяева здания пояснили в соцсетях, что помещение сдано в аренду под магазин и они не знали о формате мероприятия.
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султан хамзаев, махачкала, госдума рф, россия, происшествия
Султан Хамзаев, Махачкала, Госдума РФ, Россия, Происшествия
02:57 20.10.2022 (обновлено: 10:23 20.10.2022)
В Госдуме высказались о мероприятии в Махачкале с накрашенными мужчинами
Депутат Хамзаев раскритиковал открытие магазина в Махачкале с участием накрашенных мужчин
МАХАЧКАЛА, 20 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал открытие магазина в центре Махачкалы, вызвавшее резонанс в обществе после видео с накрашенными мужчинами, и заявил о намерении обратиться к прокурору Дагестана с просьбой проверить действия организаторов на пропаганду ЛГБТ.
"Это скотская, аморальная вечеринка, которая омерзительна по своей натуре. Отвратительно, что это произошло в Махачкале. Организатор убогого явления — некая мадам, красующаяся в платке среди полумужиков-полуженщин. Помимо федеральных законов, есть еще и наши адаты. Пусть такие горе-эпатажники скажут спасибо, что мы живем в правовом государстве, а то им бы давно уже открутили голову", — сказал собеседник агентства.
Он считает, что магазин нужно закрыть.
"Если у этого помещения есть хозяин, не забывайте, что вы дагестанцы, наведите порядок", — обратился парламентарий.
Хамзаев отметил, что подготовил обращение на имя прокурора Дагестана с просьбой проверить действия организаторов мероприятия на пропаганду ЛГБТ, особенно в молодежной среде.
Ранее в соцсетях распространилось несколько видеороликов с открытия магазина в центре Махачкалы, на которых видно моделей — накрашенных мужчин в полупрозрачной одежде. Позже в соцсетях появилось видео, на котором "неравнодушные жители" призывают организаторов мероприятия извиниться перед общественностью.
Хозяева здания пояснили в соцсетях, что помещение сдано в аренду под магазин и они не знали о формате мероприятия.