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В Катаре отменяют ношение масок в общественном транспорте - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
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В Катаре отменяют ношение масок в общественном транспорте
В Катаре отменяют ношение масок в общественном транспорте - РИА Новости, 20.10.2022
В Катаре отменяют ношение масок в общественном транспорте
Власти Катара впервые с начала пандемии коронавируса отменяют ношение медицинских масок в общественном транспорте, сообщило Катарское агентство новостей со... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:57
2022-10-20T17:57
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ДОХА, 20 окт — РИА Новости. Власти Катара впервые с начала пандемии коронавируса отменяют ношение медицинских масок в общественном транспорте, сообщило Катарское агентство новостей со ссылкой на распоряжение правительства."С 23 октября подданные Катара, иностранные резиденты и туристы освобождаются от обязанности носить маски в общественном транспорте. Такая необходимость сохраняется только в медицинских учреждениях. При этом работники сферы обслуживания, которые трудятся в закрытых помещениях, по-прежнему обязаны быть в этих средствах защиты", — цитирует агентство решение правительства.В начале сентября власти Катара впервые более чем за два года разрешили жителям страны не носить маски в закрытых помещениях, за исключением общественного транспорта и медицинских учреждений.В разгар пандемии штраф за отсутствие маски на улице или в закрытых помещениях доходил до нескольких тысяч долларов.
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туризм, новости - туризм, катар, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Катар, Коронавирус COVID-19
17:57 20.10.2022
 
В Катаре отменяют ношение масок в общественном транспорте

В Катаре с 23 октября отменяют ношение масок в общественном транспорте

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Хамад в Дохе
Пассажиры в Международном аэропорту Хамад в Дохе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОХА, 20 окт — РИА Новости. Власти Катара впервые с начала пандемии коронавируса отменяют ношение медицинских масок в общественном транспорте, сообщило Катарское агентство новостей со ссылкой на распоряжение правительства.
"С 23 октября подданные Катара, иностранные резиденты и туристы освобождаются от обязанности носить маски в общественном транспорте. Такая необходимость сохраняется только в медицинских учреждениях. При этом работники сферы обслуживания, которые трудятся в закрытых помещениях, по-прежнему обязаны быть в этих средствах защиты", — цитирует агентство решение правительства.
В начале сентября власти Катара впервые более чем за два года разрешили жителям страны не носить маски в закрытых помещениях, за исключением общественного транспорта и медицинских учреждений.
В разгар пандемии штраф за отсутствие маски на улице или в закрытых помещениях доходил до нескольких тысяч долларов.
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