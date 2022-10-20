https://ria.ru/20221020/katar-1825289043.html

В Катаре отменяют ношение масок в общественном транспорте

В Катаре отменяют ношение масок в общественном транспорте - РИА Новости, 20.10.2022

В Катаре отменяют ношение масок в общественном транспорте

Власти Катара впервые с начала пандемии коронавируса отменяют ношение медицинских масок в общественном транспорте, сообщило Катарское агентство новостей со... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:57

2022-10-20T17:57

2022-10-20T17:57

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ДОХА, 20 окт — РИА Новости. Власти Катара впервые с начала пандемии коронавируса отменяют ношение медицинских масок в общественном транспорте, сообщило Катарское агентство новостей со ссылкой на распоряжение правительства."С 23 октября подданные Катара, иностранные резиденты и туристы освобождаются от обязанности носить маски в общественном транспорте. Такая необходимость сохраняется только в медицинских учреждениях. При этом работники сферы обслуживания, которые трудятся в закрытых помещениях, по-прежнему обязаны быть в этих средствах защиты", — цитирует агентство решение правительства.В начале сентября власти Катара впервые более чем за два года разрешили жителям страны не носить маски в закрытых помещениях, за исключением общественного транспорта и медицинских учреждений.В разгар пандемии штраф за отсутствие маски на улице или в закрытых помещениях доходил до нескольких тысяч долларов.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

катар

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, катар, коронавирус covid-19