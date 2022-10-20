Рейтинг@Mail.ru
В Москве появится новая улица к юбилею российского джаза - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221020/jazz-1825287586.html
В Москве появится новая улица к юбилею российского джаза
В Москве появится новая улица к юбилею российского джаза - РИА Новости, 20.10.2022
В Москве появится новая улица к юбилею российского джаза
Мурал с изображением знаменитых российских джазменов появился в Москве на доме номер 4 в Большом Ватином переулке рядом с высоткой на Котельнической набережной, РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:02
2022-10-20T11:06
культура
новости культуры
игорь бутман
олег лундстрем
москва
джаз
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825286743_0:188:1600:1088_1920x0_80_0_0_ffee12af38fdb0e8a6c18975281be356.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мурал с изображением знаменитых российских джазменов появился в Москве на доме номер 4 в Большом Ватином переулке рядом с высоткой на Котельнической набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Его создал художник Алексей Медной в честь 100-летия российского джаза в ходе специального проекта Международного фестиваля стрит-арта "Культурный код". Портреты Игоря Бутмана, Олега Лундстрема, Леонида Утесова и других музыкантов он писал по эскизам Екатерины Ероженковой."Столетие российского джаза — огромная всеобъемлющая инициатива в различных сферах: это и события, и образовательные и научные проекты, и кино, и выставки, и, конечно же, интересные коллаборации в сотворчестве с художниками", — говорит Бутман.Также в столице появится Джазовая улица. Это название было предложено Бутманом и поддержано москвичами, проголосовавшими на портале "Активный гражданин". Она будет на месте проектируемого проезда номер 7612 вблизи жилого комплекса "Савеловский сити".
https://ria.ru/20221019/muzyka-1825114777.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825286743_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_1bae19cf71037b0df0b65d9a772d8c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, игорь бутман, олег лундстрем, москва, джаз, музыка
Культура, Новости культуры, Игорь Бутман, Олег Лундстрем, Москва, джаз, Музыка
11:02 20.10.2022 (обновлено: 11:06 20.10.2022)
 
В Москве появится новая улица к юбилею российского джаза

В Москве уже появился мурал к 100-летию российского джаза, а вскоре будет новая улица

© АГН "Москва" / Мобильный репортерМурал, созданный художником Алексеем Медным, посвященный 100-летию российского джаза
Мурал, созданный художником Алексеем Медным, посвященный 100-летию российского джаза - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мурал с изображением знаменитых российских джазменов появился в Москве на доме номер 4 в Большом Ватином переулке рядом с высоткой на Котельнической набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Его создал художник Алексей Медной в честь 100-летия российского джаза в ходе специального проекта Международного фестиваля стрит-арта "Культурный код". Портреты Игоря Бутмана, Олега Лундстрема, Леонида Утесова и других музыкантов он писал по эскизам Екатерины Ероженковой.
"Столетие российского джаза — огромная всеобъемлющая инициатива в различных сферах: это и события, и образовательные и научные проекты, и кино, и выставки, и, конечно же, интересные коллаборации в сотворчестве с художниками", — говорит Бутман.
Также в столице появится Джазовая улица. Это название было предложено Бутманом и поддержано москвичами, проголосовавшими на портале "Активный гражданин". Она будет на месте проектируемого проезда номер 7612 вблизи жилого комплекса "Савеловский сити".
Певец Федор Иванович Шаляпин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 14:47Культура
Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине
 
КультураНовости культурыИгорь БутманОлег ЛундстремМоскваджазМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала