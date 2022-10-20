https://ria.ru/20221020/jazz-1825287586.html
В Москве появится новая улица к юбилею российского джаза
В Москве появится новая улица к юбилею российского джаза - РИА Новости, 20.10.2022
В Москве появится новая улица к юбилею российского джаза
Мурал с изображением знаменитых российских джазменов появился в Москве на доме номер 4 в Большом Ватином переулке рядом с высоткой на Котельнической набережной, РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:02
2022-10-20T11:02
2022-10-20T11:06
культура
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игорь бутман
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москва
джаз
музыка
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мурал с изображением знаменитых российских джазменов появился в Москве на доме номер 4 в Большом Ватином переулке рядом с высоткой на Котельнической набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Его создал художник Алексей Медной в честь 100-летия российского джаза в ходе специального проекта Международного фестиваля стрит-арта "Культурный код". Портреты Игоря Бутмана, Олега Лундстрема, Леонида Утесова и других музыкантов он писал по эскизам Екатерины Ероженковой."Столетие российского джаза — огромная всеобъемлющая инициатива в различных сферах: это и события, и образовательные и научные проекты, и кино, и выставки, и, конечно же, интересные коллаборации в сотворчестве с художниками", — говорит Бутман.Также в столице появится Джазовая улица. Это название было предложено Бутманом и поддержано москвичами, проголосовавшими на портале "Активный гражданин". Она будет на месте проектируемого проезда номер 7612 вблизи жилого комплекса "Савеловский сити".
https://ria.ru/20221019/muzyka-1825114777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, игорь бутман, олег лундстрем, москва, джаз, музыка
Культура, Новости культуры, Игорь Бутман, Олег Лундстрем, Москва, джаз, Музыка
11:02 20.10.2022 (обновлено: 11:06 20.10.2022)
В Москве появится новая улица к юбилею российского джаза
В Москве уже появился мурал к 100-летию российского джаза, а вскоре будет новая улица
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мурал с изображением знаменитых российских джазменов появился в Москве на доме номер 4 в Большом Ватином переулке рядом с высоткой на Котельнической набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Его создал художник Алексей Медной в честь 100-летия российского джаза в ходе специального проекта Международного фестиваля стрит-арта "Культурный код". Портреты Игоря Бутмана, Олега Лундстрема, Леонида Утесова и других музыкантов он писал по эскизам Екатерины Ероженковой.
"Столетие российского джаза — огромная всеобъемлющая инициатива в различных сферах: это и события, и образовательные и научные проекты, и кино, и выставки, и, конечно же, интересные коллаборации в сотворчестве с художниками", — говорит Бутман.
Также в столице появится Джазовая улица. Это название было предложено Бутманом и поддержано москвичами, проголосовавшими на портале "Активный гражданин". Она будет на месте проектируемого проезда номер 7612 вблизи жилого комплекса "Савеловский сити".