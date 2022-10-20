Рейтинг@Mail.ru
IT-компании с новых территорий России могут получить аккредитацию - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/it-1825331545.html
IT-компании с новых территорий России могут получить аккредитацию
IT-компании с новых территорий России могут получить аккредитацию - РИА Новости, 20.10.2022
IT-компании с новых территорий России могут получить аккредитацию
IT-компании из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право на аккредитацию, а их работники в случае их аккредитации получат право на отсрочку от... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:37
2022-10-20T12:37
экономика
максут шадаев
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780076555_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_e81e50f8bb138a7ef98bcdaf5678c040.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. IT-компании из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право на аккредитацию, а их работники в случае их аккредитации получат право на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Технически для того, чтобы они могли подать, компания должна быть аккредитована. Аккредитацию мы открыли неделю назад. Не помню, есть ли компании, которые подали заявки. Так, они имеют все права, конечно, как граждане России. Очевидно, что раньше их компании не были аккредитованы. А сейчас надо сначала аккредитовать компанию, а потом подать заявку", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос журналистов о возможности получения отсрочки от частичной мобилизации IT-специалистами на присоединенных территориях.Накануне глава министерства заявил РИА Новости, что план развития инфраструктуры для запуска портала "Госуслуг" на новых территориях России будет готов к середине ноября.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. По новым правилам для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221012/gosuslugi-1823311146.html
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825122670.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780076555_10:0:1147:853_1920x0_80_0_0_7dc9f3052b18dd5890fc73375fcd444f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, максут шадаев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Экономика, Максут Шадаев, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
12:37 20.10.2022
 
IT-компании с новых территорий России могут получить аккредитацию

Глава Минцифры Шадаев: IT-компании с новых территорий России имеют право на аккредитацию

© Pixabay / StartupStockPhotosБизнесмен во время работы за компьютером
Бизнесмен во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Pixabay / StartupStockPhotos
Бизнесмен во время работы за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. IT-компании из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право на аккредитацию, а их работники в случае их аккредитации получат право на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Технически для того, чтобы они могли подать, компания должна быть аккредитована. Аккредитацию мы открыли неделю назад. Не помню, есть ли компании, которые подали заявки. Так, они имеют все права, конечно, как граждане России. Очевидно, что раньше их компании не были аккредитованы. А сейчас надо сначала аккредитовать компанию, а потом подать заявку", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос журналистов о возможности получения отсрочки от частичной мобилизации IT-специалистами на присоединенных территориях.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 11:11
На "Госуслугах" стал доступен сервис проверки аккредитации IT-компаний
Накануне глава министерства заявил РИА Новости, что план развития инфраструктуры для запуска портала "Госуслуг" на новых территориях России будет готов к середине ноября.
Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. По новым правилам для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 15:14Специальная военная операция на Украине
Хинштейн призвал нанести кибер-удары по IT-инфраструктуре Украины
 
ЭкономикаМаксут ШадаевРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала