https://ria.ru/20221020/it-1825331545.html

IT-компании с новых территорий России могут получить аккредитацию

IT-компании с новых территорий России могут получить аккредитацию - РИА Новости, 20.10.2022

IT-компании с новых территорий России могут получить аккредитацию

IT-компании из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право на аккредитацию, а их работники в случае их аккредитации получат право на отсрочку от... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:37

2022-10-20T12:37

2022-10-20T12:37

экономика

максут шадаев

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. IT-компании из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право на аккредитацию, а их работники в случае их аккредитации получат право на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Технически для того, чтобы они могли подать, компания должна быть аккредитована. Аккредитацию мы открыли неделю назад. Не помню, есть ли компании, которые подали заявки. Так, они имеют все права, конечно, как граждане России. Очевидно, что раньше их компании не были аккредитованы. А сейчас надо сначала аккредитовать компанию, а потом подать заявку", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос журналистов о возможности получения отсрочки от частичной мобилизации IT-специалистами на присоединенных территориях.Накануне глава министерства заявил РИА Новости, что план развития инфраструктуры для запуска портала "Госуслуг" на новых территориях России будет готов к середине ноября.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. По новым правилам для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221012/gosuslugi-1823311146.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825122670.html

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экономика, максут шадаев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область