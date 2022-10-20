https://ria.ru/20221020/it-1825331545.html
IT-компании с новых территорий России могут получить аккредитацию
IT-компании с новых территорий России могут получить аккредитацию - РИА Новости, 20.10.2022
IT-компании с новых территорий России могут получить аккредитацию
IT-компании из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право на аккредитацию, а их работники в случае их аккредитации получат право на отсрочку от... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:37
2022-10-20T12:37
2022-10-20T12:37
экономика
максут шадаев
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780076555_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_e81e50f8bb138a7ef98bcdaf5678c040.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. IT-компании из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право на аккредитацию, а их работники в случае их аккредитации получат право на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Технически для того, чтобы они могли подать, компания должна быть аккредитована. Аккредитацию мы открыли неделю назад. Не помню, есть ли компании, которые подали заявки. Так, они имеют все права, конечно, как граждане России. Очевидно, что раньше их компании не были аккредитованы. А сейчас надо сначала аккредитовать компанию, а потом подать заявку", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос журналистов о возможности получения отсрочки от частичной мобилизации IT-специалистами на присоединенных территориях.Накануне глава министерства заявил РИА Новости, что план развития инфраструктуры для запуска портала "Госуслуг" на новых территориях России будет готов к середине ноября.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. По новым правилам для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221012/gosuslugi-1823311146.html
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825122670.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780076555_10:0:1147:853_1920x0_80_0_0_7dc9f3052b18dd5890fc73375fcd444f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максут шадаев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Экономика, Максут Шадаев, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
IT-компании с новых территорий России могут получить аккредитацию
Глава Минцифры Шадаев: IT-компании с новых территорий России имеют право на аккредитацию
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. IT-компании из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право на аккредитацию, а их работники в случае их аккредитации получат право на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Технически для того, чтобы они могли подать, компания должна быть аккредитована. Аккредитацию мы открыли неделю назад. Не помню, есть ли компании, которые подали заявки. Так, они имеют все права, конечно, как граждане России. Очевидно, что раньше их компании не были аккредитованы. А сейчас надо сначала аккредитовать компанию, а потом подать заявку", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос журналистов о возможности получения отсрочки от частичной мобилизации IT-специалистами на присоединенных территориях.
Накануне глава министерства заявил РИА Новости, что план развития инфраструктуры для запуска портала "Госуслуг" на новых территориях России будет готов к середине ноября.
Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. По новым правилам для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.