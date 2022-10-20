https://ria.ru/20221020/iran-1825529428.html

США обвинили Иран в участии в конфликте на Украине

США обвинили Иран в участии в конфликте на Украине - РИА Новости, 20.10.2022

США обвинили Иран в участии в конфликте на Украине

Американские власти, не имея на то доказательств, обвинили Иран в участии в украинском конфликте якобы путем поставок России беспилотников и предоставления... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T23:49

2022-10-20T23:49

2022-10-20T23:49

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

джон кирби

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иран

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оон

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Американские власти, не имея на то доказательств, обвинили Иран в участии в украинском конфликте якобы путем поставок России беспилотников и предоставления персонала для помощи в использовании данного оборудования, эти обвинения прозвучали на фоне неоднократного предоставления самими США за последнее время масштабной военной помощи, в том числе летальных вооружений, Украине."Тегеран сейчас участвует в боевых действиях на земле напрямую и опосредованно - путем поставок вооружений...", - заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Согласно его заявлению, Россия получила от Ирана "десятки беспилотников"."Россия на данный момент получила от Ирана десятки беспилотников и, вероятно, ожидает новые поставки", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга для журналистов. Помимо этого, он выступил с утверждением, что "российские военные уже применяют" эти БПЛА.По словам представителя Белого дома, Москва также намерена запросить у Тегерана ракеты класса "земля-земля". В этой связи, добавил Кирби, США намерены ввести дополнительные санкции в отношении Ирана, а также изучить возможность введения новых ограничений.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время своего регулярного брифинга заявил, что якобы Иран не только поставляет РФ беспилотники, но и предоставляет иранских военных для помощи России в использовании БПЛА. "Роль иранского военного персонала: они в Крыму, помогают российскому военному персоналу проводить эти операции", - отметил он.В среду иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани заявил журналистам, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников для применения в конфликте на Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что заявления западных государств о якобы поставках иранских беспилотников России являются лишь искусственным поводом для давления на Москву и Тегеран.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник и во вторник опровергал информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне. Его коллега из МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Представитель Пентагона отмечал, что у США нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей. В Кремле также отметили, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), джон кирби, патрик райдер, иран, украина, министерство обороны сша, оон, нато, россия