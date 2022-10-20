https://ria.ru/20221020/iran-1825414206.html

В Иране заявили, что не позволят США и Израилю раздробить страну

В Иране заявили, что не позволят США и Израилю раздробить страну - РИА Новости, 20.10.2022

В Иране заявили, что не позволят США и Израилю раздробить страну

Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам, бывший глава иранского МИД Али Акбар Велаяти заявил в четверг, что США и Израиль не смогут... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:13

2022-10-20T16:13

2022-10-20T16:32

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам, бывший глава иранского МИД Али Акбар Велаяти заявил в четверг, что США и Израиль не смогут "раздробить" Иран на части."Америка и Израиль не настолько сильны, чтобы смочь раздробить Иран, и великий народ Ирана не позволит им сделать это. Однако они усилили свое давление, потому что видят, что несмотря на санкции Иран развивается", – приводит слова Велаяти телеканал IRIB.В Иране уже месяц продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее задержания полицией нравов. В основном протесты и мятежи проходят в провинциях Гилян, Хузестан, Белуджистан и Систан, Тегеран и Курдистан. Как отмечали власти и СМИ в Иране призывы к подрывным действиям тиражируются в фейковых телеграмм-каналах, а также в неофициальных СМИ. В ответ правительство локально отключило интернет, а силовые структуры ежедневно производят аресты участников акций.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).В результате, на протяжении нескольких недель в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатам была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.

https://ria.ru/20221020/bpla-1825377853.html

https://ria.ru/20221020/gegemoniya-1825263001.html

https://ria.ru/20221020/araviya-1825407580.html

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в мире, али акбар велаяти, иран, израиль, мид ирана, тегеран (город), сша