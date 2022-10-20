https://ria.ru/20221020/iran-1825345282.html
Посольство прокомментировало задержание россиян в Тегеране
Посольство прокомментировало задержание россиян в Тегеране - РИА Новости, 20.10.2022
Посольство прокомментировало задержание россиян в Тегеране
К россиянам в Иране во время съемок достопримечательностей возникали вопросы со стороны местных правоохранителей, инциденты исчерпывались разъяснениями,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:06
2022-10-20T13:06
2022-10-20T13:38
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. К россиянам в Иране во время съемок достопримечательностей возникали вопросы со стороны местных правоохранителей, инциденты исчерпывались разъяснениями, сообщило посольство РФ в Тегеране.Ранее агентство Fars сообщило, что граждане по меньшей мере 14 государств, в том числе России, были задержаны во время беспорядков в Иране."Нам известно о единичных случаях, когда при фотографировании иранских достопримечательностей в кадры российских туристов случайно попадали представители местной полиции. Это вызывало вопросы с их стороны, но разъяснениями россиян инциденты исчерпывались", - говорится в комментарии дипмиссии по этой теме, поступившем РИА Новости.В посольстве также посоветовали россиянам, находящимся в Иране, обратить внимание на официальный запрет на фото- и видеосъёмку во многих местах и крупных городах страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), иран, в мире, россия, новости - туризм
Тегеран (город), Иран, В мире, Россия, Новости - Туризм
13:06 20.10.2022 (обновлено: 13:38 20.10.2022)
Посольство прокомментировало задержание россиян в Тегеране
Посольство объяснило задержание россиян в Тегеране вопросами к ведению ими фотосъемки
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. К россиянам в Иране во время съемок достопримечательностей возникали вопросы со стороны местных правоохранителей, инциденты исчерпывались разъяснениями, сообщило посольство РФ в Тегеране.
Ранее агентство Fars сообщило, что граждане по меньшей мере 14 государств, в том числе России, были задержаны во время беспорядков в Иране.
"Нам известно о единичных случаях, когда при фотографировании иранских достопримечательностей в кадры российских туристов случайно попадали представители местной полиции. Это вызывало вопросы с их стороны, но разъяснениями россиян инциденты исчерпывались", - говорится в комментарии дипмиссии по этой теме, поступившем РИА Новости.
В посольстве также посоветовали россиянам, находящимся в Иране
, обратить внимание на официальный запрет на фото- и видеосъёмку во многих местах и крупных городах страны.