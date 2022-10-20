https://ria.ru/20221020/iran-1825345282.html

Посольство прокомментировало задержание россиян в Тегеране

Посольство прокомментировало задержание россиян в Тегеране - РИА Новости, 20.10.2022

Посольство прокомментировало задержание россиян в Тегеране

К россиянам в Иране во время съемок достопримечательностей возникали вопросы со стороны местных правоохранителей, инциденты исчерпывались разъяснениями,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:06

2022-10-20T13:06

2022-10-20T13:38

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. К россиянам в Иране во время съемок достопримечательностей возникали вопросы со стороны местных правоохранителей, инциденты исчерпывались разъяснениями, сообщило посольство РФ в Тегеране.Ранее агентство Fars сообщило, что граждане по меньшей мере 14 государств, в том числе России, были задержаны во время беспорядков в Иране."Нам известно о единичных случаях, когда при фотографировании иранских достопримечательностей в кадры российских туристов случайно попадали представители местной полиции. Это вызывало вопросы с их стороны, но разъяснениями россиян инциденты исчерпывались", - говорится в комментарии дипмиссии по этой теме, поступившем РИА Новости.В посольстве также посоветовали россиянам, находящимся в Иране, обратить внимание на официальный запрет на фото- и видеосъёмку во многих местах и крупных городах страны.

https://ria.ru/20221019/iran-1825152639.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

тегеран (город), иран, в мире, россия, новости - туризм