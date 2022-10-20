https://ria.ru/20221020/ipoteka-1825485449.html

Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку"

Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку" - РИА Новости, 20.10.2022

Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" на период до 2030 года, говорится в перечне поручений РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:00

2022-10-20T19:00

2022-10-20T19:01

ипотека

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" на период до 2030 года, говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 5-8 сентября.Свое решение о продлении программы Путин озвучивал в ходе пленарной сессии ВЭФ. По действующим правилам "Дальневосточная ипотека" ограничена 31 декабря 2024 года.Дальневосточная ипотека под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, а также, при определенных условиях, - людям без ограничения по возрасту. Оформить кредит по ней можно с максимальным лимитом в 6 миллионов рублей. Программа заработала в 2019 году.

https://ria.ru/20221020/samolety-1825476264.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ипотека, владимир путин, россия