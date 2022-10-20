Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку" - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/ipoteka-1825485449.html
Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку"
Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку" - РИА Новости, 20.10.2022
Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" на период до 2030 года, говорится в перечне поручений РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:00
2022-10-20T19:01
ипотека
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:669:2048:1821_1920x0_80_0_0_691c90ffdf258b0b16d3bffc6fc1891d.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" на период до 2030 года, говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 5-8 сентября.Свое решение о продлении программы Путин озвучивал в ходе пленарной сессии ВЭФ. По действующим правилам "Дальневосточная ипотека" ограничена 31 декабря 2024 года.Дальневосточная ипотека под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, а также, при определенных условиях, - людям без ограничения по возрасту. Оформить кредит по ней можно с максимальным лимитом в 6 миллионов рублей. Программа заработала в 2019 году.
https://ria.ru/20221020/samolety-1825476264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:568:2048:2104_1920x0_80_0_0_dafde30bffd5d41d29bae6c39bc8f4bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ипотека, владимир путин, россия
Ипотека, Владимир Путин, Россия
19:00 20.10.2022 (обновлено: 19:01 20.10.2022)
 
Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку"

Путин поручил правительству продлить "Дальневосточную ипотеку" до 2030 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" на период до 2030 года, говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 5-8 сентября.
"Обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" на период до 2030 года", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
Свое решение о продлении программы Путин озвучивал в ходе пленарной сессии ВЭФ. По действующим правилам "Дальневосточная ипотека" ограничена 31 декабря 2024 года.
Дальневосточная ипотека под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, а также, при определенных условиях, - людям без ограничения по возрасту. Оформить кредит по ней можно с максимальным лимитом в 6 миллионов рублей. Программа заработала в 2019 году.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 18:35
Путин поручил расширить парк самолетов единой дальневосточной авиакомпании
 
ИпотекаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала