https://ria.ru/20221020/ipoteka-1825485449.html
Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку"
Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку" - РИА Новости, 20.10.2022
Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" на период до 2030 года, говорится в перечне поручений РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:00
2022-10-20T19:00
2022-10-20T19:01
ипотека
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" на период до 2030 года, говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 5-8 сентября.Свое решение о продлении программы Путин озвучивал в ходе пленарной сессии ВЭФ. По действующим правилам "Дальневосточная ипотека" ограничена 31 декабря 2024 года.Дальневосточная ипотека под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, а также, при определенных условиях, - людям без ограничения по возрасту. Оформить кредит по ней можно с максимальным лимитом в 6 миллионов рублей. Программа заработала в 2019 году.
https://ria.ru/20221020/samolety-1825476264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ипотека, владимир путин, россия
Ипотека, Владимир Путин, Россия
19:00 20.10.2022 (обновлено: 19:01 20.10.2022)
Путин поручил продлить "Дальневосточную ипотеку"
Путин поручил правительству продлить "Дальневосточную ипотеку" до 2030 года