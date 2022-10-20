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Минцифры ожидает проведения скоростного интернета на севере Якутии

Минцифры ожидает проведения скоростного интернета на севере Якутии - РИА Новости, 20.10.2022

Минцифры ожидает проведения скоростного интернета на севере Якутии

Минцифры России находится в процессе подписания соглашения на прокладку 11 маршрутов волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на севере Якутии в 2023-2025 годах, РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:56

2022-10-20T18:56

2022-10-20T18:56

общество

максут шадаев

россия

госдума рф

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Минцифры России находится в процессе подписания соглашения на прокладку 11 маршрутов волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на севере Якутии в 2023-2025 годах, их общая протяженность составит порядка 7 тысяч километров, они позволят подключить к скоростному интернету около 72 тысяч человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в четверг в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство подписывает отдельное соглашение, для того, чтобы протянуть ВОЛС на север Якутии. Подрядчик проекта не уточняется."Речь идет об 11 маршрутах ВОЛС на территории Республики Саха (Якутия). Запланированный период их строительства - 2023-2025 годах, а общая протяженность - порядка 7 тысяч километров. Маршруты пролягут через 86 населенных пунктов, предполагаемый охват населения составит около 72 тысяч человек", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221013/mintsifry-1823565365.html

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общество, максут шадаев, россия, госдума рф