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Минцифры прорабатывает возможность интеграции соцрекламы в мобильные игры - РИА Новости, 20.10.2022
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Минцифры прорабатывает возможность интеграции соцрекламы в мобильные игры
Минцифры прорабатывает возможность интеграции соцрекламы в мобильные игры - РИА Новости, 20.10.2022
Минцифры прорабатывает возможность интеграции соцрекламы в мобильные игры
Минцифры РФ положительно относится к идее встраивать социальную рекламу в мобильные игры, проработало соответствующие формулы с подрядчиками, заявил директор... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:55
2022-10-20T15:55
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минцифры РФ положительно относится к идее встраивать социальную рекламу в мобильные игры, проработало соответствующие формулы с подрядчиками, заявил директор Департамента обеспечения кибербезопасности министерства Владимир Бенгин."Мы в рамках кибербезопасности (департамент Минцифры - ред.) придумали некие формулы с нашими подрядчиками по этому проекту (интегрирования соцрекламы - ред.), как могли бы встраиваться те же самые мобильные игры", - сообщил Бенгин во время круглого стола по защите прав несовершеннолетних в интернете в Совфеде РФ."Вы знаете, на мобильных играх всегда выскакивает реклама, это сейчас основной метод заработка для мобильных игр. Почему бы в эту рекламу не встроить социально значимую рекламу? Это достаточно хорошая история", - добавил он.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
15:55 20.10.2022
 
Минцифры прорабатывает возможность интеграции соцрекламы в мобильные игры

Минцифры России прорабатывает возможность интеграции социальной рекламы в мобильные игры

© Fotolia / blackdayБизнесмен с планшетом в руках
Бизнесмен с планшетом в руках - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Fotolia / blackday
Бизнесмен с планшетом в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минцифры РФ положительно относится к идее встраивать социальную рекламу в мобильные игры, проработало соответствующие формулы с подрядчиками, заявил директор Департамента обеспечения кибербезопасности министерства Владимир Бенгин.
"Мы в рамках кибербезопасности (департамент Минцифры - ред.) придумали некие формулы с нашими подрядчиками по этому проекту (интегрирования соцрекламы - ред.), как могли бы встраиваться те же самые мобильные игры", - сообщил Бенгин во время круглого стола по защите прав несовершеннолетних в интернете в Совфеде РФ.
"Вы знаете, на мобильных играх всегда выскакивает реклама, это сейчас основной метод заработка для мобильных игр. Почему бы в эту рекламу не встроить социально значимую рекламу? Это достаточно хорошая история", - добавил он.
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