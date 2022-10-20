https://ria.ru/20221020/integratsiya-1825408315.html
Минцифры прорабатывает возможность интеграции соцрекламы в мобильные игры
Минцифры прорабатывает возможность интеграции соцрекламы в мобильные игры - РИА Новости, 20.10.2022
Минцифры прорабатывает возможность интеграции соцрекламы в мобильные игры
Минцифры РФ положительно относится к идее встраивать социальную рекламу в мобильные игры, проработало соответствующие формулы с подрядчиками, заявил директор... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:55
2022-10-20T15:55
2022-10-20T15:55
общество
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130516/31/1305163193_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_09a2443fc5a1a1ac09c8898da423aaa3.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минцифры РФ положительно относится к идее встраивать социальную рекламу в мобильные игры, проработало соответствующие формулы с подрядчиками, заявил директор Департамента обеспечения кибербезопасности министерства Владимир Бенгин."Мы в рамках кибербезопасности (департамент Минцифры - ред.) придумали некие формулы с нашими подрядчиками по этому проекту (интегрирования соцрекламы - ред.), как могли бы встраиваться те же самые мобильные игры", - сообщил Бенгин во время круглого стола по защите прав несовершеннолетних в интернете в Совфеде РФ."Вы знаете, на мобильных играх всегда выскакивает реклама, это сейчас основной метод заработка для мобильных игр. Почему бы в эту рекламу не встроить социально значимую рекламу? Это достаточно хорошая история", - добавил он.
https://ria.ru/20221019/russoft-1825138993.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130516/31/1305163193_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7d34b6f2fd5339069194dbf4ec8b6f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Минцифры прорабатывает возможность интеграции соцрекламы в мобильные игры
Минцифры России прорабатывает возможность интеграции социальной рекламы в мобильные игры
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минцифры РФ положительно относится к идее встраивать социальную рекламу в мобильные игры, проработало соответствующие формулы с подрядчиками, заявил директор Департамента обеспечения кибербезопасности министерства Владимир Бенгин.
"Мы в рамках кибербезопасности (департамент Минцифры - ред.) придумали некие формулы с нашими подрядчиками по этому проекту (интегрирования соцрекламы - ред.), как могли бы встраиваться те же самые мобильные игры", - сообщил Бенгин во время круглого стола по защите прав несовершеннолетних в интернете в Совфеде РФ.
"Вы знаете, на мобильных играх всегда выскакивает реклама, это сейчас основной метод заработка для мобильных игр. Почему бы в эту рекламу не встроить социально значимую рекламу? Это достаточно хорошая история", - добавил он.