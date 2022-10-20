https://ria.ru/20221020/integratsiya-1825408315.html

Минцифры прорабатывает возможность интеграции соцрекламы в мобильные игры

Минцифры прорабатывает возможность интеграции соцрекламы в мобильные игры - РИА Новости, 20.10.2022

Минцифры прорабатывает возможность интеграции соцрекламы в мобильные игры

Минцифры РФ положительно относится к идее встраивать социальную рекламу в мобильные игры, проработало соответствующие формулы с подрядчиками, заявил директор... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:55

2022-10-20T15:55

2022-10-20T15:55

общество

технологии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минцифры РФ положительно относится к идее встраивать социальную рекламу в мобильные игры, проработало соответствующие формулы с подрядчиками, заявил директор Департамента обеспечения кибербезопасности министерства Владимир Бенгин."Мы в рамках кибербезопасности (департамент Минцифры - ред.) придумали некие формулы с нашими подрядчиками по этому проекту (интегрирования соцрекламы - ред.), как могли бы встраиваться те же самые мобильные игры", - сообщил Бенгин во время круглого стола по защите прав несовершеннолетних в интернете в Совфеде РФ."Вы знаете, на мобильных играх всегда выскакивает реклама, это сейчас основной метод заработка для мобильных игр. Почему бы в эту рекламу не встроить социально значимую рекламу? Это достаточно хорошая история", - добавил он.

https://ria.ru/20221019/russoft-1825138993.html

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общество, технологии, россия