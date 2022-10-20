https://ria.ru/20221020/granitsy-1825295386.html

Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства

Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства - РИА Новости, 20.10.2022

Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства

Минобороны Белоруссии сообщило, что российская авиационная составляющая региональной группировки войск проводит плановое патрулирование воздушных границ... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:02

2022-10-20T11:02

2022-10-20T11:06

белоруссия

союзное государство

безопасность

войска воздушно-космической обороны

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803652055_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_5a7af63074326b72388b5c2fa279e59f.jpg

МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что российская авиационная составляющая региональной группировки войск проводит плановое патрулирование воздушных границ белорусско-российского Союзного государства."В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221018/ukraina-1824920900.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, безопасность, войска воздушно-космической обороны, россия