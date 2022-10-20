https://ria.ru/20221020/granitsy-1825295386.html
Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства
Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства - РИА Новости, 20.10.2022
Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства
Минобороны Белоруссии сообщило, что российская авиационная составляющая региональной группировки войск проводит плановое патрулирование воздушных границ... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:02
2022-10-20T11:02
2022-10-20T11:06
белоруссия
союзное государство
безопасность
войска воздушно-космической обороны
россия
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что российская авиационная составляющая региональной группировки войск проводит плановое патрулирование воздушных границ белорусско-российского Союзного государства."В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221018/ukraina-1824920900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, безопасность, войска воздушно-космической обороны, россия
Белоруссия, Союзное государство, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Россия
11:02 20.10.2022 (обновлено: 11:06 20.10.2022)
Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства
ВКС России в составе региональной группировки патрулируют границы Союзного государства