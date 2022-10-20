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Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства - РИА Новости, 20.10.2022
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Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства
Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства - РИА Новости, 20.10.2022
Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства
Минобороны Белоруссии сообщило, что российская авиационная составляющая региональной группировки войск проводит плановое патрулирование воздушных границ... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:02
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белоруссия
союзное государство
безопасность
войска воздушно-космической обороны
россия
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что российская авиационная составляющая региональной группировки войск проводит плановое патрулирование воздушных границ белорусско-российского Союзного государства."В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
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белоруссия, безопасность, войска воздушно-космической обороны, россия
Белоруссия, Союзное государство, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Россия
11:02 20.10.2022 (обновлено: 11:06 20.10.2022)
 
Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства

ВКС России в составе региональной группировки патрулируют границы Союзного государства

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что российская авиационная составляющая региональной группировки войск проводит плановое патрулирование воздушных границ белорусско-российского Союзного государства.
"В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 16:59
Погранкомитет Белоруссии сообщил об опасной ситуации на границе с Украиной
 
Союзное государствоБелоруссияБезопасностьВойска воздушно-космической обороныРоссия
 
 
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