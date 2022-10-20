Рейтинг@Mail.ru
Ростовский губернатор не исключил усиление контроля на границе с Донбассом - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/granitsa-1825417247.html
Ростовский губернатор не исключил усиление контроля на границе с Донбассом
Ростовский губернатор не исключил усиление контроля на границе с Донбассом - РИА Новости, 20.10.2022
Ростовский губернатор не исключил усиление контроля на границе с Донбассом
Меры контроля на границе между Ростовской областью и Донбассом могут быть усилены или скорректированы с учетом введения в регионе среднего уровня реагирования,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:20
2022-10-20T16:20
василий голубев
донбасс
ростовская область
донецкая народная республика
россия
введение военного положения на новых территориях россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155864/20/1558642076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d836bb3e7f5eab4315b5f13770afe06f.jpg
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Меры контроля на границе между Ростовской областью и Донбассом могут быть усилены или скорректированы с учетом введения в регионе среднего уровня реагирования, сообщил губернатор Василий Голубев.Он отметил, что на границе Ростовской области с Донбассом действуют российские законы, таможни там нет."Там работают структуры, которые занимаются досмотром транспорта. Все в рабочем режиме. С учетом введенных решений президентом страны, думаю, там тоже может быть либо усиление, либо корректировка. Если хотите, больше внимания каждому транспорту", - сказал Голубев журналистам в кулуарах Международного экспортного форума "Сделано в России".Указом президента в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. В Ростовской области, как и еще в семи регионах РФ, установлен средний уровень реагирования.
https://ria.ru/20221019/granitsy-1825120226.html
донбасс
ростовская область
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155864/20/1558642076_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b160303d6d2e3c8028120abd6604e6f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий голубев, донбасс, ростовская область, донецкая народная республика, россия, введение военного положения на новых территориях россии
Василий Голубев, Донбасс, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Введение военного положения на новых территориях России
16:20 20.10.2022
 
Ростовский губернатор не исключил усиление контроля на границе с Донбассом

Губернатор Ростовской области Голубев не исключил усиления контроля на границе с Донбассом

© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Меры контроля на границе между Ростовской областью и Донбассом могут быть усилены или скорректированы с учетом введения в регионе среднего уровня реагирования, сообщил губернатор Василий Голубев.
Он отметил, что на границе Ростовской области с Донбассом действуют российские законы, таможни там нет.
"Там работают структуры, которые занимаются досмотром транспорта. Все в рабочем режиме. С учетом введенных решений президентом страны, думаю, там тоже может быть либо усиление, либо корректировка. Если хотите, больше внимания каждому транспорту", - сказал Голубев журналистам в кулуарах Международного экспортного форума "Сделано в России".
Указом президента в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. В Ростовской области, как и еще в семи регионах РФ, установлен средний уровень реагирования.
Въезд на территорию Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 15:05Специальная военная операция на Украине
Закрывать границы России не планируется, уточнили в Кремле
 
Василий ГолубевДонбассРостовская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВведение военного положения на новых территориях России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала