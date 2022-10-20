https://ria.ru/20221020/granitsa-1825417247.html
Ростовский губернатор не исключил усиление контроля на границе с Донбассом
Ростовский губернатор не исключил усиление контроля на границе с Донбассом - РИА Новости, 20.10.2022
Ростовский губернатор не исключил усиление контроля на границе с Донбассом
Меры контроля на границе между Ростовской областью и Донбассом могут быть усилены или скорректированы с учетом введения в регионе среднего уровня реагирования,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:20
2022-10-20T16:20
2022-10-20T16:20
василий голубев
донбасс
ростовская область
донецкая народная республика
россия
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Меры контроля на границе между Ростовской областью и Донбассом могут быть усилены или скорректированы с учетом введения в регионе среднего уровня реагирования, сообщил губернатор Василий Голубев.Он отметил, что на границе Ростовской области с Донбассом действуют российские законы, таможни там нет."Там работают структуры, которые занимаются досмотром транспорта. Все в рабочем режиме. С учетом введенных решений президентом страны, думаю, там тоже может быть либо усиление, либо корректировка. Если хотите, больше внимания каждому транспорту", - сказал Голубев журналистам в кулуарах Международного экспортного форума "Сделано в России".Указом президента в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. В Ростовской области, как и еще в семи регионах РФ, установлен средний уровень реагирования.
https://ria.ru/20221019/granitsy-1825120226.html
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василий голубев, донбасс, ростовская область, донецкая народная республика, россия, введение военного положения на новых территориях россии
Василий Голубев, Донбасс, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Введение военного положения на новых территориях России
Ростовский губернатор не исключил усиление контроля на границе с Донбассом
Губернатор Ростовской области Голубев не исключил усиления контроля на границе с Донбассом