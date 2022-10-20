https://ria.ru/20221020/granitsa-1825417247.html

Ростовский губернатор не исключил усиление контроля на границе с Донбассом

Ростовский губернатор не исключил усиление контроля на границе с Донбассом - РИА Новости, 20.10.2022

Ростовский губернатор не исключил усиление контроля на границе с Донбассом

Меры контроля на границе между Ростовской областью и Донбассом могут быть усилены или скорректированы с учетом введения в регионе среднего уровня реагирования,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:20

2022-10-20T16:20

2022-10-20T16:20

василий голубев

донбасс

ростовская область

донецкая народная республика

россия

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Меры контроля на границе между Ростовской областью и Донбассом могут быть усилены или скорректированы с учетом введения в регионе среднего уровня реагирования, сообщил губернатор Василий Голубев.Он отметил, что на границе Ростовской области с Донбассом действуют российские законы, таможни там нет."Там работают структуры, которые занимаются досмотром транспорта. Все в рабочем режиме. С учетом введенных решений президентом страны, думаю, там тоже может быть либо усиление, либо корректировка. Если хотите, больше внимания каждому транспорту", - сказал Голубев журналистам в кулуарах Международного экспортного форума "Сделано в России".Указом президента в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. В Ростовской области, как и еще в семи регионах РФ, установлен средний уровень реагирования.

https://ria.ru/20221019/granitsy-1825120226.html

донбасс

ростовская область

донецкая народная республика

россия

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василий голубев, донбасс, ростовская область, донецкая народная республика, россия, введение военного положения на новых территориях россии