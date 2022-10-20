https://ria.ru/20221020/gosduma-1825275263.html

В ГД внесут новый законопроект о возврате денег за путевки мобилизованным

В ГД внесут новый законопроект о возврате денег за путевки мобилизованным - РИА Новости, 20.10.2022

В ГД внесут новый законопроект о возврате денег за путевки мобилизованным

Депутаты Госдумы от ЛДПР и "Новых людей" намерены внести в четверг в Думу законопроект, предлагающий дать мобилизованным гражданам право на полный возврат денег РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:27

2022-10-20T10:27

2022-10-20T10:27

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР и "Новых людей" намерены внести в четверг в Думу законопроект, предлагающий дать мобилизованным гражданам право на полный возврат денег за туристические путевки и авиабилеты, текст проекта имеется в распоряжении РИА Новости."Надо внимательно отнестись ко всем сферам жизни мобилизованных граждан, поддержать семьи. В том числе предлагаем закрепить возможность расторжения ими туристических договоров во внесудебном порядке. Дать законное право вернуть полную стоимость ранее оплаченных билетов и туристических путевок", – заявил РИА Новости один из авторов проекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.При расторжении договора до начала путешествия туристу или члену его семьи возвращается денежная сумма, "равная общей цене туристского продукта", уточняется в тексте законопроекта. Такая поправка вносится в статью 10 закона об основах туристской деятельности в РФ.Депутаты отмечают, что сейчас в случае отмены поездки по причине частичной мобилизации средства возвращаются за вычетом фактических расходов, понесенных туроператором. Так как у клиента нет возможности спрогнозировать получение повестки, "фактически понесенные расходы туроператора будут стремиться к 100 процентам стоимости тура", добавляется там.Другая поправка устанавливает возможность возврата денег за авиабилеты, если гражданин был мобилизован. Авторы отмечают, что перечень причин, по которым пассажир может получить компенсацию в связи с вынужденным отказом от перелета, исчерпывающий, однако призыв на военную службу туда не включен. Изменения авторы предлагают внести в часть вторую статьи 108 Воздушного кодекса РФ.Авторами проекта от "Новых людей" выступили глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, вице-спикер палаты Владислав Даванков, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева, от ЛДПР – главы комитетов по соцполитике Ярослав Нилов и по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, замглавы комитета по экономической политике Станислав Наумов.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823143034.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, госдума рф, лдпр, новости - туризм, туристы, законопроекты, частичная мобилизация в россии