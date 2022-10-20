https://ria.ru/20221020/germaniya-1825419378.html

Шольц призвал жителей Германии не бояться растущих цен

Шольц призвал жителей Германии не бояться растущих цен - РИА Новости, 20.10.2022

Шольц призвал жителей Германии не бояться растущих цен

Предпринимаемые правительством ФРГ меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию позволяют гражданам и предприятиям страны не бояться роста их... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:27

2022-10-20T16:27

2022-10-20T16:27

экономика

германия

олаф шольц

евросоюз

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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Предпринимаемые правительством ФРГ меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию позволяют гражданам и предприятиям страны не бояться роста их стоимости, заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии саммита Евросоюза."Никто – ни одна семья, ни один пенсионер или студент и ни одна компания не должны бояться того, что они не справятся с ценами на газ, электричество или теплоснабжение", - сообщил он в рамках заявления правительства в бундестаге, комментируя ввод планируемых пакетов помощи и предпринимаемые государством меры по снижению цен на энергоносители.Ранее сообщалось, что согласно ежегодному исследованию немецкой страховой компании R+V Versicherung, значительная часть немецких граждан в текущем энергокризисе боятся прежде всего растущих цен за продуктовую корзину, аренду жилья и грядущей рецессии.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221020/sholts-1825340498.html

https://ria.ru/20221020/energetika-1825279826.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, олаф шольц, евросоюз