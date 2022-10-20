https://ria.ru/20221020/germaniya-1825419378.html
Шольц призвал жителей Германии не бояться растущих цен
Шольц призвал жителей Германии не бояться растущих цен - РИА Новости, 20.10.2022
Шольц призвал жителей Германии не бояться растущих цен
Предпринимаемые правительством ФРГ меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию позволяют гражданам и предприятиям страны не бояться роста их... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:27
2022-10-20T16:27
2022-10-20T16:27
экономика
германия
олаф шольц
евросоюз
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Предпринимаемые правительством ФРГ меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию позволяют гражданам и предприятиям страны не бояться роста их стоимости, заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии саммита Евросоюза."Никто – ни одна семья, ни один пенсионер или студент и ни одна компания не должны бояться того, что они не справятся с ценами на газ, электричество или теплоснабжение", - сообщил он в рамках заявления правительства в бундестаге, комментируя ввод планируемых пакетов помощи и предпринимаемые государством меры по снижению цен на энергоносители.Ранее сообщалось, что согласно ежегодному исследованию немецкой страховой компании R+V Versicherung, значительная часть немецких граждан в текущем энергокризисе боятся прежде всего растущих цен за продуктовую корзину, аренду жилья и грядущей рецессии.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221020/sholts-1825340498.html
https://ria.ru/20221020/energetika-1825279826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, олаф шольц, евросоюз
Экономика, Германия, Олаф Шольц, Евросоюз
Шольц призвал жителей Германии не бояться растущих цен
Канцлер Шольц: вводимые правительством меры позволят жителям ФРГ не бояться растущих цен
БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Предпринимаемые правительством ФРГ меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию позволяют гражданам и предприятиям страны не бояться роста их стоимости, заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии саммита Евросоюза.
"Никто – ни одна семья, ни один пенсионер или студент и ни одна компания не должны бояться того, что они не справятся с ценами на газ, электричество или теплоснабжение", - сообщил он в рамках заявления правительства в бундестаге, комментируя ввод планируемых пакетов помощи и предпринимаемые государством меры по снижению цен на энергоносители.
Ранее сообщалось, что согласно ежегодному исследованию немецкой страховой компании R+V Versicherung, значительная часть немецких граждан в текущем энергокризисе боятся прежде всего растущих цен за продуктовую корзину, аренду жилья и грядущей рецессии.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.