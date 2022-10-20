https://ria.ru/20221020/gaz-1825525006.html

Молдавия дозакупила газ на случай прекращения поставок "Газпрома"

Молдавия дозакупила газ на случай прекращения поставок "Газпрома" - РИА Новости, 20.10.2022

Молдавия дозакупила газ на случай прекращения поставок "Газпрома"

Молдавское госпредприятие "Энергоком" дополнительно приобрело 10 миллионов кубометров газа на случай, если "Газпром" прекратит поставки в страну, сырье будет... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T23:00

2022-10-20T23:00

2022-10-20T23:00

экономика

молдавия

украина

газпром

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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Молдавское госпредприятие "Энергоком" дополнительно приобрело 10 миллионов кубометров газа на случай, если "Газпром" прекратит поставки в страну, сырье будет храниться в подземных хранилищах на Украине, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.Молдавия в июле заключила соглашение о получении кредита от ЕБРР на 300 миллионов евро. Кредит подразумевает два транша - 100 и 200 миллионов евро. Деньги используют для создания стратегических запасов природного газа и диверсификации источников поставок."АО "Энергоком" приобрело 20 октября еще 10 миллионов кубометров газа по цене 997 евро за тысячу кубов. Они будут храниться в подземных газохранилищах Украины. Данная закупка была произведена в рамках проекта "Надежность поставок природного газа". Таким образом АО "Энергоком" освоил транш в 100 миллионов евро, выделенный нашими партнерами. До сих пор газовый резерв Молдавии составлял 35 миллионов кубов. Запасы были сделаны на случай, если российский "Газпром" приостановит поставки газа в Молдавию", - сообщил Спыну в своем Telegram-канале. У кого был закуплен газ вице-премьер не сообщил.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".В среду Спыну сообщал, что власти Молдавии выделят кредит "Молдовагазу" объемом более 54 миллионов долларов (средства должны были дойти 20 октября) под залог газотранспортной системы страны - решение позволит компании полностью оплатить "Газпрому" потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь и предотвратить риски прекращения поставок. Ранее в четверг глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщал, что компания сумела вовремя рассчитаться с "Газпромом" - перечислила российской компании 53,5 миллиона долларов за сентябрьские поставки и 27,4 миллиона в качестве аванса в 50% от общей суммы оплаты поставок за октябрь.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822823442.html

https://ria.ru/20220620/gaz-1796641498.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, молдавия, украина, газпром, молдовагаз, европейский банк реконструкции и развития