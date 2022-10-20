https://ria.ru/20221020/gaz-1825492565.html

Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 20.10.2022

Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг выросли на 14%, до 1302,5 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:14

2022-10-20T19:14

2022-10-20T19:22

экономика

европа

группа газ

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг выросли на 14%, до 1302,5 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - с поставкой в ноябре - фьючерсы по индексу TTF оказались на минимуме в начале торгов - 1143,2 доллара за тысячу кубометров (+0,3%). Затем котировки росли, достигнув ценового максимума во второй половине дня - 1327 долларов за тысячу кубометров (+16,4%). К закрытию торгов цены немного снизились - до 1302,5 доллара за тысячу кубометров (+14,2%). Динамика приводится от расчетной цены среды, предыдущего торгового дня, - 1140,1 доллара за тысячу кубометров.Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка на фоне высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но регион может столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, когда они и так находились на рекордном уровне.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Но еще в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

https://ria.ru/20221020/gaz-1825439880.html

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экономика, европа, группа газ, цены на нефть, санкции в отношении россии