https://ria.ru/20221020/gaz-1825492565.html
Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 20.10.2022
Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг выросли на 14%, до 1302,5 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:14
2022-10-20T19:14
2022-10-20T19:22
экономика
европа
группа газ
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг выросли на 14%, до 1302,5 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - с поставкой в ноябре - фьючерсы по индексу TTF оказались на минимуме в начале торгов - 1143,2 доллара за тысячу кубометров (+0,3%). Затем котировки росли, достигнув ценового максимума во второй половине дня - 1327 долларов за тысячу кубометров (+16,4%). К закрытию торгов цены немного снизились - до 1302,5 доллара за тысячу кубометров (+14,2%). Динамика приводится от расчетной цены среды, предыдущего торгового дня, - 1140,1 доллара за тысячу кубометров.Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка на фоне высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но регион может столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, когда они и так находились на рекордном уровне.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Но еще в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
https://ria.ru/20221020/gaz-1825439880.html
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экономика, европа, группа газ, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Европа, Группа ГАЗ, Цены на нефть, Санкции в отношении России
19:14 20.10.2022 (обновлено: 19:22 20.10.2022)
Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе по итогам торгов четверга достигли 1302,5 доллара за тысячу кубов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг выросли на 14%, до 1302,5 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют
данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие - с поставкой в ноябре - фьючерсы по индексу TTF оказались на минимуме в начале торгов - 1143,2 доллара за тысячу кубометров (+0,3%). Затем котировки росли, достигнув ценового максимума во второй половине дня - 1327 долларов за тысячу кубометров (+16,4%). К закрытию торгов цены немного снизились - до 1302,5 доллара за тысячу кубометров (+14,2%). Динамика приводится от расчетной цены среды, предыдущего торгового дня, - 1140,1 доллара за тысячу кубометров.
Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка на фоне высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но регион может столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, когда они и так находились на рекордном уровне.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Но еще в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.