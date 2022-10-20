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Канцлер Австрии прокомментировал идею об ограничении цен на газ из России - РИА Новости, 20.10.2022
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Канцлер Австрии прокомментировал идею об ограничении цен на газ из России
Канцлер Австрии прокомментировал идею об ограничении цен на газ из России - РИА Новости, 20.10.2022
Канцлер Австрии прокомментировал идею об ограничении цен на газ из России
Лучше получать более дорогой газ, чем вообще никакого, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, комментируя предложения Еврокомиссии об ограничении цен в ЕС для... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:20
2022-10-20T17:20
экономика
карл нехаммер
австрия
россия
европа
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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ВЕНА, 20 окт - РИА Новости. Лучше получать более дорогой газ, чем вообще никакого, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, комментируя предложения Еврокомиссии об ограничении цен в ЕС для российского газа."Есть предложения Еврокомиссии в сторону ограничения цен. Само по себе ограничение цен - правильная мера, но внимание: ограничение цен не должно привести к тому, что предложение сократиться. Чтобы те, у кого есть, сказали: хорошо, если Европа не готова платить, то продадим газ в Азию. Настоящая проблема - не иметь газа совсем. Лучше иметь дорогой газ, чем никакого", - сказал Нехаммер журналистам на полях саммита ЕС.По словам канцлера, на саммите "должен быть послан сильный сигнал, несмотря на противоречия" между государствами-участниками, что переговоры по газовой тематике "будут интенсивными".
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экономика, карл нехаммер, австрия, россия, европа, еврокомиссия, евросоюз, в мире, цены, природный газ
Экономика, Карл Нехаммер, Австрия, Россия, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Цены, Природный газ
17:20 20.10.2022
 
Канцлер Австрии прокомментировал идею об ограничении цен на газ из России

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что лучше получать более дорогой газ, чем вообще никакого

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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ВЕНА, 20 окт - РИА Новости. Лучше получать более дорогой газ, чем вообще никакого, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, комментируя предложения Еврокомиссии об ограничении цен в ЕС для российского газа.
"Есть предложения Еврокомиссии в сторону ограничения цен. Само по себе ограничение цен - правильная мера, но внимание: ограничение цен не должно привести к тому, что предложение сократиться. Чтобы те, у кого есть, сказали: хорошо, если Европа не готова платить, то продадим газ в Азию. Настоящая проблема - не иметь газа совсем. Лучше иметь дорогой газ, чем никакого", - сказал Нехаммер журналистам на полях саммита ЕС.
По словам канцлера, на саммите "должен быть послан сильный сигнал, несмотря на противоречия" между государствами-участниками, что переговоры по газовой тематике "будут интенсивными".
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ЭкономикаКарл НехаммерАвстрияРоссияЕвропаЕврокомиссияЕвросоюзВ миреЦеныПриродный газ
 
 
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