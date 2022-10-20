https://ria.ru/20221020/gaz-1825439880.html

Канцлер Австрии прокомментировал идею об ограничении цен на газ из России

Канцлер Австрии прокомментировал идею об ограничении цен на газ из России - РИА Новости, 20.10.2022

Канцлер Австрии прокомментировал идею об ограничении цен на газ из России

Лучше получать более дорогой газ, чем вообще никакого, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, комментируя предложения Еврокомиссии об ограничении цен в ЕС для... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:20

2022-10-20T17:20

2022-10-20T17:20

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ВЕНА, 20 окт - РИА Новости. Лучше получать более дорогой газ, чем вообще никакого, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, комментируя предложения Еврокомиссии об ограничении цен в ЕС для российского газа."Есть предложения Еврокомиссии в сторону ограничения цен. Само по себе ограничение цен - правильная мера, но внимание: ограничение цен не должно привести к тому, что предложение сократиться. Чтобы те, у кого есть, сказали: хорошо, если Европа не готова платить, то продадим газ в Азию. Настоящая проблема - не иметь газа совсем. Лучше иметь дорогой газ, чем никакого", - сказал Нехаммер журналистам на полях саммита ЕС.По словам канцлера, на саммите "должен быть послан сильный сигнал, несмотря на противоречия" между государствами-участниками, что переговоры по газовой тематике "будут интенсивными".

https://ria.ru/20221020/germaniya-1825419378.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, карл нехаммер, австрия, россия, европа, еврокомиссия, евросоюз, в мире, цены, природный газ