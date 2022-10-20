Рейтинг@Mail.ru
"Молдовагаз": Молдавия в срок рассчиталась с "Газпромом" за сентябрь - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/gaz-1825387780.html
"Молдовагаз": Молдавия в срок рассчиталась с "Газпромом" за сентябрь
"Молдовагаз": Молдавия в срок рассчиталась с "Газпромом" за сентябрь - РИА Новости, 20.10.2022
"Молдовагаз": Молдавия в срок рассчиталась с "Газпромом" за сентябрь
"Молдовагаз" сумел вовремя рассчитаться с "Газпромом" за потребленный в сентябре газ и перечислил аванс за октябрь, сообщил глава компании Вадим Чебан. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:06
2022-10-20T15:36
молдавия
молдовагаз
газпром
кишинев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_0:101:1350:860_1920x0_80_0_0_21b92d519ab765f1c4480f36ee65da83.jpg
КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. "Молдовагаз" сумел вовремя рассчитаться с "Газпромом" за потребленный в сентябре газ и перечислил аванс за октябрь, сообщил глава компании Вадим Чебан.В начале месяца "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки голубого топлива в Молдавию, если страна не выполнит обязательства по оплате до 20 октября. Госкорпорация также указала на грубое нарушение сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".После этого Кишинев принял решение выделить кредит газовому оператору республики на сумму более 54 миллионов долларов с процентной ставкой в 21,5 процента годовых под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя оплатить "Газпрому" потребление голубого топлива за сентябрь и аванс за октябрь.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти планируют сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который предполагает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших вовремя услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в страну на 30 процентов.
https://ria.ru/20220913/pushkov-1816369178.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_b35f99dc4f0c79de3decc59921bce1f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, молдовагаз, газпром, кишинев, в мире
Молдавия, Молдовагаз, Газпром, Кишинев, В мире
15:06 20.10.2022 (обновлено: 15:36 20.10.2022)
 
"Молдовагаз": Молдавия в срок рассчиталась с "Газпромом" за сентябрь

"Молдовагаз": Молдавия расплатилась с "Газпромом" за сентябрь и внесла аванс за октябрь

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз". Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. "Молдовагаз" сумел вовремя рассчитаться с "Газпромом" за потребленный в сентябре газ и перечислил аванс за октябрь, сообщил глава компании Вадим Чебан.

"При содействии правительства Республики Молдова АО "Молдовагаз" перечислило в ПАО "Газпром" 53,5 миллиона долларов США за сентябрьские поставки природного газа. Также предприятие перечислило поставщику 27,4 миллиона долларов в качестве аванса размером в 50 процентов от общей суммы оплаты поставок за октябрь", — написал он в Telegram-канале.

В начале месяца "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки голубого топлива в Молдавию, если страна не выполнит обязательства по оплате до 20 октября. Госкорпорация также указала на грубое нарушение сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
После этого Кишинев принял решение выделить кредит газовому оператору республики на сумму более 54 миллионов долларов с процентной ставкой в 21,5 процента годовых под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя оплатить "Газпрому" потребление голубого топлива за сентябрь и аванс за октябрь.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти планируют сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который предполагает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших вовремя услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в страну на 30 процентов.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 06:08
Пушков отправил Санду за газом в "родную Румынию"
 
МолдавияМолдовагазГазпромКишиневВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала