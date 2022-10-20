https://ria.ru/20221020/gaz-1825343302.html

Цены на газ в Европе достигли почти 1270 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе достигли почти 1270 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 20.10.2022

Цены на газ в Европе достигли почти 1270 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост до 11% и почти достигли 1270 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:00

2022-10-20T13:00

2022-10-20T13:08

экономика

европа

группа газ

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост до 11% и почти достигли 1270 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - ноябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) по состоянию на 12.48 мск дорожали на 11%, до 1267,3 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены среды, предыдущего торгового дня, которая составила 1140,1 доллара.Средняя за сентябрь расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Несмотря на снижение осенью, газовые котировки все еще в несколько раз превышают прошлогодние. Опрошенные агентством аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента могут столкнуться с новым ценовым всплеском.В начале марта внутридневные газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

https://ria.ru/20221020/gaz-1825285829.html

https://ria.ru/20221020/es-1825330147.html

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экономика, европа, группа газ, цены на нефть, санкции в отношении россии