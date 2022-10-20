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Цены на газ в Европе достигли почти 1270 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 20.10.2022
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Цены на газ в Европе достигли почти 1270 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе достигли почти 1270 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 20.10.2022
Цены на газ в Европе достигли почти 1270 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост до 11% и почти достигли 1270 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:00
2022-10-20T13:08
экономика
европа
группа газ
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост до 11% и почти достигли 1270 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - ноябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) по состоянию на 12.48 мск дорожали на 11%, до 1267,3 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены среды, предыдущего торгового дня, которая составила 1140,1 доллара.Средняя за сентябрь расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Несмотря на снижение осенью, газовые котировки все еще в несколько раз превышают прошлогодние. Опрошенные агентством аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента могут столкнуться с новым ценовым всплеском.В начале марта внутридневные газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
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экономика, европа, группа газ, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Европа, Группа ГАЗ, Цены на нефть, Санкции в отношении России
13:00 20.10.2022 (обновлено: 13:08 20.10.2022)
 
Цены на газ в Европе достигли почти 1270 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе достигли 1267,3 доллара за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост до 11% и почти достигли 1270 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие - ноябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) по состоянию на 12.48 мск дорожали на 11%, до 1267,3 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены среды, предыдущего торгового дня, которая составила 1140,1 доллара.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
10:31
Орбан задал неудобный вопрос противникам российского газа
Средняя за сентябрь расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Несмотря на снижение осенью, газовые котировки все еще в несколько раз превышают прошлогодние. Опрошенные агентством аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента могут столкнуться с новым ценовым всплеском.
В начале марта внутридневные газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Bloomberg: Европа не контролирует собственные запасы газа
 
ЭкономикаЕвропаГруппа ГАЗЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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