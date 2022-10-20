https://ria.ru/20221020/gaz-1825285829.html

Орбан задал неудобный вопрос противникам российского газа

Орбан задал неудобный вопрос противникам российского газа - РИА Новости, 20.10.2022

Орбан задал неудобный вопрос противникам российского газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал в Twitter новый план Еврокомиссии по совместным закупкам природного газа. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:31

2022-10-20T10:31

2022-10-20T11:04

экономика

цены на нефть

виктор орбан

венгрия

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал в Twitter новый план Еврокомиссии по совместным закупкам природного газа."Последний план Брюсселя напоминает мне о временах, когда мы вместе покупали вакцины. Это медленно и дорого. Я ожидаю настоящего обсуждения на предстоящем саммите Совета Европы", — написал он.По мнению Орбана, прекращение поставок российского топлива приведет к проблемам в экономике европейских стран."Мне говорят, что российский газ плохой. Они говорят, что мы должны прекратить его закупки. Но никто не говорит нам, чем мы его можем заменить. Не через пять лет, а завтра. Нам нужно управлять нашей экономикой, это очевидно", — подчеркнул Орбан.На этой неделе Еврокомиссия предложила новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом. В частности, предполагается провести обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа, чтобы наполнить к зиме хранилища, создать механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF и новый ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Эти предложения должны согласовать все страны Евросоюза.

https://ria.ru/20221020/energetika-1825279826.html

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Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, виктор орбан, венгрия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии