https://ria.ru/20221020/gaz-1825285829.html
Орбан задал неудобный вопрос противникам российского газа
Орбан задал неудобный вопрос противникам российского газа - РИА Новости, 20.10.2022
Орбан задал неудобный вопрос противникам российского газа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал в Twitter новый план Еврокомиссии по совместным закупкам природного газа. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:31
2022-10-20T10:31
2022-10-20T11:04
экономика
цены на нефть
виктор орбан
венгрия
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал в Twitter новый план Еврокомиссии по совместным закупкам природного газа."Последний план Брюсселя напоминает мне о временах, когда мы вместе покупали вакцины. Это медленно и дорого. Я ожидаю настоящего обсуждения на предстоящем саммите Совета Европы", — написал он.По мнению Орбана, прекращение поставок российского топлива приведет к проблемам в экономике европейских стран."Мне говорят, что российский газ плохой. Они говорят, что мы должны прекратить его закупки. Но никто не говорит нам, чем мы его можем заменить. Не через пять лет, а завтра. Нам нужно управлять нашей экономикой, это очевидно", — подчеркнул Орбан.На этой неделе Еврокомиссия предложила новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом. В частности, предполагается провести обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа, чтобы наполнить к зиме хранилища, создать механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF и новый ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Эти предложения должны согласовать все страны Евросоюза.
https://ria.ru/20221020/energetika-1825279826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, виктор орбан, венгрия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Виктор Орбан, Венгрия, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
10:31 20.10.2022 (обновлено: 11:04 20.10.2022)
Орбан задал неудобный вопрос противникам российского газа
Премьер Венгрии Виктор Орбан: неизвестно, чем заменить российский газ
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал в Twitter
новый план Еврокомиссии по совместным закупкам природного газа.
"Последний план Брюсселя
напоминает мне о временах, когда мы вместе покупали вакцины. Это медленно и дорого. Я ожидаю настоящего обсуждения на предстоящем саммите Совета Европы
", — написал он.
По мнению Орбана, прекращение поставок российского топлива приведет к проблемам в экономике европейских стран.
"Мне говорят, что российский газ плохой. Они говорят, что мы должны прекратить его закупки. Но никто не говорит нам, чем мы его можем заменить. Не через пять лет, а завтра. Нам нужно управлять нашей экономикой, это очевидно", — подчеркнул Орбан.
На этой неделе Еврокомиссия предложила новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом. В частности, предполагается провести обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа, чтобы наполнить к зиме хранилища, создать механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF и новый ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Эти предложения должны согласовать все страны Евросоюза.