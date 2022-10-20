https://ria.ru/20221020/frg-1825428520.html

Немцы обрушились на Шольца из-за "нелепых" слов о России

Немцы обрушились на Шольца из-за "нелепых" слов о России - РИА Новости, 20.10.2022

Немцы обрушились на Шольца из-за "нелепых" слов о России

Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия "освободилась" от зависимости от российских... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:49

2022-10-20T16:49

2022-10-20T17:18

в мире

олаф шольц

германия

россия

украина

welt

санкции в отношении россии

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ООН, 20 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия "освободилась" от зависимости от российских энергоносителей.Многие не поверили словам политика, назвав их "нелепыми"."Я постоянно слышу, что мы должны экономить газ, электричество, но с российскими энергоносителями в этом не было необходимости", — написал один из пользователей."Человек все-таки канцлер, а почему-то постоянно выставляет себя нелепым", — отметил другой комментатор."Из его уст не исходит ни одного правдивого предложения. Будем надеяться, что он скоро станет историей", — поделился мнением еще один из читателей."Мы освободились от зависимости? Шольц действительно страдает слабоумием! Мы просто покупаем газ втридорога!" — пожаловался четвертый пользователь."От одной зависимости к другой. Лучше дешевое российское топливо, чем американский "газ свободы" по завышенной цене", — подытожили пользователи.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.

https://ria.ru/20221020/energetika-1825279826.html

https://ria.ru/20221020/gaz-1825376509.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, олаф шольц, германия, россия, украина, welt, санкции в отношении россии