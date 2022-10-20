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Немцы обрушились на Шольца из-за "нелепых" слов о России
Немцы обрушились на Шольца из-за "нелепых" слов о России - РИА Новости, 20.10.2022
Немцы обрушились на Шольца из-за "нелепых" слов о России
Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия "освободилась" от зависимости от российских... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:49
2022-10-20T16:49
2022-10-20T17:18
в мире
олаф шольц
германия
россия
украина
welt
санкции в отношении россии
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ООН, 20 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия "освободилась" от зависимости от российских энергоносителей.Многие не поверили словам политика, назвав их "нелепыми"."Я постоянно слышу, что мы должны экономить газ, электричество, но с российскими энергоносителями в этом не было необходимости", — написал один из пользователей."Человек все-таки канцлер, а почему-то постоянно выставляет себя нелепым", — отметил другой комментатор."Из его уст не исходит ни одного правдивого предложения. Будем надеяться, что он скоро станет историей", — поделился мнением еще один из читателей."Мы освободились от зависимости? Шольц действительно страдает слабоумием! Мы просто покупаем газ втридорога!" — пожаловался четвертый пользователь."От одной зависимости к другой. Лучше дешевое российское топливо, чем американский "газ свободы" по завышенной цене", — подытожили пользователи.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, олаф шольц, германия, россия, украина, welt, санкции в отношении россии
В мире, Олаф Шольц, Германия, Россия, Украина, Welt, Санкции в отношении России
16:49 20.10.2022 (обновлено: 17:18 20.10.2022)
Немцы обрушились на Шольца из-за "нелепых" слов о России
Читатели Die Welt осудили канцлера ФРГ Шольца за слова о независимости от российского газа
ООН, 20 окт — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Die Welt
высмеяли заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия "освободилась" от зависимости от российских энергоносителей.
Многие не поверили словам политика, назвав их "нелепыми".
"Я постоянно слышу, что мы должны экономить газ, электричество, но с российскими энергоносителями в этом не было необходимости", — написал один из пользователей.
"Человек все-таки канцлер, а почему-то постоянно выставляет себя нелепым", — отметил другой комментатор.
"Из его уст не исходит ни одного правдивого предложения. Будем надеяться, что он скоро станет историей", — поделился мнением еще один из читателей.
"Мы освободились от зависимости? Шольц действительно страдает слабоумием! Мы просто покупаем газ втридорога!" — пожаловался четвертый пользователь.
"От одной зависимости к другой. Лучше дешевое российское топливо, чем американский "газ свободы" по завышенной цене", — подытожили пользователи.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.