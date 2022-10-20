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Горсуд Праги снял обвинения с россиянина Франчетти - РИА Новости, 20.10.2022
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Горсуд Праги снял обвинения с россиянина Франчетти
Горсуд Праги снял обвинения с россиянина Франчетти - РИА Новости, 20.10.2022
Горсуд Праги снял обвинения с россиянина Франчетти
Городской суд Праги, рассмотревший в четверг дело задержанного в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины россиянина Александра Франчетти, снял с РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:58
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александр франчетти
прага
в мире
украина
россия
чехия
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ПРАГА, 20 окт – РИА Новости. Городской суд Праги, рассмотревший в четверг дело задержанного в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины россиянина Александра Франчетти, снял с него все обвинения, сообщила РИА Новости его адвокат Ленка Шрамкова."Горсуд Праги рассмотрел в четверг дело гражданина РФ Александра Франчетти и снял с него все обвинения. Еще сегодня он должен выйти на свободу. При этом прокурор подал протест на решение суда. Протест будет рассматриваться в Верховном суде Праги", - сказала Шрамкова.Франчетти обвинялся украинской стороной в создании ОПГ во время событий "Крымской весны" в 2014 году.
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александр франчетти, прага, в мире, украина, россия, чехия
Александр Франчетти, Прага, В мире, Украина, Россия, Чехия
16:58 20.10.2022 (обновлено: 17:11 20.10.2022)
 
Горсуд Праги снял обвинения с россиянина Франчетти

Горсуд Праги снял все обвинения с россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины

© РИА НовостиАлександр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
Александр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
© РИА Новости
Александр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПРАГА, 20 окт – РИА Новости. Городской суд Праги, рассмотревший в четверг дело задержанного в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины россиянина Александра Франчетти, снял с него все обвинения, сообщила РИА Новости его адвокат Ленка Шрамкова.
"Горсуд Праги рассмотрел в четверг дело гражданина РФ Александра Франчетти и снял с него все обвинения. Еще сегодня он должен выйти на свободу. При этом прокурор подал протест на решение суда. Протест будет рассматриваться в Верховном суде Праги", - сказала Шрамкова.
Франчетти обвинялся украинской стороной в создании ОПГ во время событий "Крымской весны" в 2014 году.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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