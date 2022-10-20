https://ria.ru/20221020/franchetti-1825432105.html

Горсуд Праги снял обвинения с россиянина Франчетти

Горсуд Праги снял обвинения с россиянина Франчетти - РИА Новости, 20.10.2022

Горсуд Праги снял обвинения с россиянина Франчетти

Городской суд Праги, рассмотревший в четверг дело задержанного в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины россиянина Александра Франчетти, снял с РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:58

2022-10-20T16:58

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ПРАГА, 20 окт – РИА Новости. Городской суд Праги, рассмотревший в четверг дело задержанного в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины россиянина Александра Франчетти, снял с него все обвинения, сообщила РИА Новости его адвокат Ленка Шрамкова."Горсуд Праги рассмотрел в четверг дело гражданина РФ Александра Франчетти и снял с него все обвинения. Еще сегодня он должен выйти на свободу. При этом прокурор подал протест на решение суда. Протест будет рассматриваться в Верховном суде Праги", - сказала Шрамкова.Франчетти обвинялся украинской стороной в создании ОПГ во время событий "Крымской весны" в 2014 году.

https://ria.ru/20221020/uss-1825371902.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

александр франчетти, прага, в мире, украина, россия, чехия