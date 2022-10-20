https://ria.ru/20221020/franchetti-1825310168.html

В Праге начинают судить россиянина Франчетти

В Праге начинают судить россиянина Франчетти - РИА Новости, 20.10.2022

В Праге начинают судить россиянина Франчетти

Городской суд Праги в четверг приступает к рассмотрению дела гражданина России Александра Франчетти, который был задержан в сентябре 2021 года в пражском... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:35

2022-10-20T11:35

2022-10-20T11:35

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ПРАГА, 20 окт – РИА Новости. Городской суд Праги в четверг приступает к рассмотрению дела гражданина России Александра Франчетти, который был задержан в сентябре 2021 года в пражском аэропорту по украинскому ордеру, сообщило сетевое издание České noviny со ссылкой на пресс-службу горсуда."Пражский горсуд начинает в четверг рассмотрение дела гражданина РФ Александра Франчетти. Он обвиняется в том, что во время событий в Крыму в 2014 году участвовал в насильственном задержании, по крайней мере, 11 человек, придерживающихся проукраинской позиции. За организацию ОПГ с целью совершения террористического нападения ему грозит до 15 лет тюремного заключения", - говорится в сообщении.Киев настаивает на выдаче Франчетти, однако Верховный суд в Праге ранее пришел к выводу о недопустимости выдачи россиянина на Украину в связи с военными действиями в этой стране. В свою очередь сам Франчетти отрицает свою вину и настаивает на том, что во время событий в Крыму в 2014 году участвовал в охране местного населения, а также собственного имущества и своих родных.Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.МИД РФ в связи с задержанием Франчетти заявлял, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия. Ведомство отметило, что делает все для помощи россиянину. Сотрудники посольства РФ в Праге находятся в постоянном контакте с родными и адвокатами Франчетти. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.

https://ria.ru/20220623/franchetti-1797666094.html

https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764864065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр франчетти, россия, украина, чехия, прага