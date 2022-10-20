В Праге начинают судить россиянина Франчетти
Пражский суд начинает рассмотрение дела россиянина Франчетти
© РИА НовостиАлександр Франчетти в суде в Праге
© РИА Новости
Александр Франчетти в суде в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 20 окт – РИА Новости. Городской суд Праги в четверг приступает к рассмотрению дела гражданина России Александра Франчетти, который был задержан в сентябре 2021 года в пражском аэропорту по украинскому ордеру, сообщило сетевое издание České noviny со ссылкой на пресс-службу горсуда.
"Пражский горсуд начинает в четверг рассмотрение дела гражданина РФ Александра Франчетти. Он обвиняется в том, что во время событий в Крыму в 2014 году участвовал в насильственном задержании, по крайней мере, 11 человек, придерживающихся проукраинской позиции. За организацию ОПГ с целью совершения террористического нападения ему грозит до 15 лет тюремного заключения", - говорится в сообщении.
Киев настаивает на выдаче Франчетти, однако Верховный суд в Праге ранее пришел к выводу о недопустимости выдачи россиянина на Украину в связи с военными действиями в этой стране. В свою очередь сам Франчетти отрицает свою вину и настаивает на том, что во время событий в Крыму в 2014 году участвовал в охране местного населения, а также собственного имущества и своих родных.
Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
МИД РФ в связи с задержанием Франчетти заявлял, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия. Ведомство отметило, что делает все для помощи россиянину. Сотрудники посольства РФ в Праге находятся в постоянном контакте с родными и адвокатами Франчетти. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
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