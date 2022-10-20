https://ria.ru/20221020/finansirovanie-1825259731.html

В США рассказали, что сможет "перекрыть кран", финансирующий Украину

В США рассказали, что сможет "перекрыть кран", финансирующий Украину - РИА Новости, 20.10.2022

В США рассказали, что сможет "перекрыть кран", финансирующий Украину

Возможная победа республиканцев на выборах в палату представителей США может "перекрыть кран", финансирующий Украину, пишет Axios со ссылкой на заявления членов РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T04:55

2022-10-20T04:55

2022-10-20T10:38

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Возможная победа республиканцев на выборах в палату представителей США может "перекрыть кран", финансирующий Украину, пишет Axios со ссылкой на заявления членов партии.Он также отметил, что сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию Киева произойдет за счет трансформации мнения американских избирателей."Думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать", — подтвердил его слова другой республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News.Член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о вопросе финансирования Украины, добавил, что республиканцы хотят "видеть больше подотчетности и надзора".Издание отмечает, что в мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Это число может значительно увеличиться в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах.В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых сформируется новый состав палаты представителей и треть сената. Выборы президента назначены на 2024 год.В понедельник издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, который предрекает наступление экономической рецессии в США в течение 12 месяцев. Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих выборах. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.

https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825257148.html

https://ria.ru/20221018/pomosch-1824767387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина