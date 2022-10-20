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В США рассказали, что сможет "перекрыть кран", финансирующий Украину - РИА Новости, 20.10.2022
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В США рассказали, что сможет "перекрыть кран", финансирующий Украину
В США рассказали, что сможет "перекрыть кран", финансирующий Украину - РИА Новости, 20.10.2022
В США рассказали, что сможет "перекрыть кран", финансирующий Украину
Возможная победа республиканцев на выборах в палату представителей США может "перекрыть кран", финансирующий Украину, пишет Axios со ссылкой на заявления членов РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T04:55
2022-10-20T10:38
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Возможная победа республиканцев на выборах в палату представителей США может "перекрыть кран", финансирующий Украину, пишет Axios со ссылкой на заявления членов партии.Он также отметил, что сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию Киева произойдет за счет трансформации мнения американских избирателей."Думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать", — подтвердил его слова другой республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News.Член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о вопросе финансирования Украины, добавил, что республиканцы хотят "видеть больше подотчетности и надзора".Издание отмечает, что в мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Это число может значительно увеличиться в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах.В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых сформируется новый состав палаты представителей и треть сената. Выборы президента назначены на 2024 год.В понедельник издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, который предрекает наступление экономической рецессии в США в течение 12 месяцев. Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих выборах. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.
https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825257148.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
04:55 20.10.2022 (обновлено: 10:38 20.10.2022)
 
В США рассказали, что сможет "перекрыть кран", финансирующий Украину

Axios: США могут перестать помогать Украине в случае победы республиканцев на выборах

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Возможная победа республиканцев на выборах в палату представителей США может "перекрыть кран", финансирующий Украину, пишет Axios со ссылкой на заявления членов партии.

"Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете", заявил изданию член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.

Он также отметил, что сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию Киева произойдет за счет трансформации мнения американских избирателей.
"Думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать", — подтвердил его слова другой республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News.
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Член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о вопросе финансирования Украины, добавил, что республиканцы хотят "видеть больше подотчетности и надзора".
Издание отмечает, что в мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Это число может значительно увеличиться в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах.
В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых сформируется новый состав палаты представителей и треть сената. Выборы президента назначены на 2024 год.
В понедельник издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, который предрекает наступление экономической рецессии в США в течение 12 месяцев. Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих выборах. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.
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