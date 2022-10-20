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Краснодарский губернатор определил срок завершения выплат после ЧП в Ейске - РИА Новости, 20.10.2022
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Краснодарский губернатор определил срок завершения выплат после ЧП в Ейске
Краснодарский губернатор определил срок завершения выплат после ЧП в Ейске - РИА Новости, 20.10.2022
Краснодарский губернатор определил срок завершения выплат после ЧП в Ейске
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить основные выплаты после трагедии в Ейске до конца текущей недели, сообщает администрация... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:04
2022-10-20T10:06
жилье
вениамин кондратьев
ейск
краснодарский край
ейский район
крушение су-34 в ейске
происшествия
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ЕЙСК, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить основные выплаты после трагедии в Ейске до конца текущей недели, сообщает администрация Ейского района.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске , летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибло 15 человек, пострадало 26."Вениамин Кондратьев поручил завершить основные выплаты до конца текущей недели", - говорится в сообщении.По поручению губернатора пострадавшим предоставят единовременные выплаты из резервного фонда края. Материальная помощь в размере 10 тысяч рублей положена каждому прописанному в доме.По 50 и 100 тысяч рублей на каждого члена семьи получат при частичной или полной потере имущества. Эти компенсации будут выплачивать после подписания соответствующих заключений специалистов оценочных комиссий, которые уже приступили к работе. Также пострадавшим в зависимости от полученного вреда здоровью выплатят по 200 и 400 тысяч рублей, родственникам погибших – по 1 миллиону рублей.Как уточняет администрация района, материальная помощь в размере 10 тысяч рублей уже начала поступать на банковские счета жильльцов пострадавшего дома вечером 19 октября. Всего на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей уже приняли 332 заявления от жителей 141 квартиры.
https://ria.ru/20221019/eysk-1825073173.html
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жилье, вениамин кондратьев, ейск, краснодарский край, ейский район, крушение су-34 в ейске, происшествия
Жилье, Вениамин Кондратьев, Ейск, Краснодарский край, Ейский район, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия
10:04 20.10.2022 (обновлено: 10:06 20.10.2022)
 
Краснодарский губернатор определил срок завершения выплат после ЧП в Ейске

Губернатор Кубани Кондратьев поручил завершить выплаты после ЧП в Ейске до конца недели

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМногоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске. Архивное фото
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ЕЙСК, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить основные выплаты после трагедии в Ейске до конца текущей недели, сообщает администрация Ейского района.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске , летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибло 15 человек, пострадало 26.
Сотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 12:10
Жильцы пострадавшего дома в Ейске смогут забрать вещи из уцелевших квартир
"Вениамин Кондратьев поручил завершить основные выплаты до конца текущей недели", - говорится в сообщении.
По поручению губернатора пострадавшим предоставят единовременные выплаты из резервного фонда края. Материальная помощь в размере 10 тысяч рублей положена каждому прописанному в доме.
По 50 и 100 тысяч рублей на каждого члена семьи получат при частичной или полной потере имущества. Эти компенсации будут выплачивать после подписания соответствующих заключений специалистов оценочных комиссий, которые уже приступили к работе. Также пострадавшим в зависимости от полученного вреда здоровью выплатят по 200 и 400 тысяч рублей, родственникам погибших – по 1 миллиону рублей.
Как уточняет администрация района, материальная помощь в размере 10 тысяч рублей уже начала поступать на банковские счета жильльцов пострадавшего дома вечером 19 октября. Всего на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей уже приняли 332 заявления от жителей 141 квартиры.
Сотрудники МЧС РФ у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 18:39
Сумму ущерба после крушения Су-34 в Ейске определят в течение недели
 
ЖильеВениамин КондратьевЕйскКраснодарский крайЕйский районКрушение Су-34 в ЕйскеПроисшествия
 
 
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