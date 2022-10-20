https://ria.ru/20221020/eysk-1825281914.html

Краснодарский губернатор определил срок завершения выплат после ЧП в Ейске

Краснодарский губернатор определил срок завершения выплат после ЧП в Ейске - РИА Новости, 20.10.2022

Краснодарский губернатор определил срок завершения выплат после ЧП в Ейске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить основные выплаты после трагедии в Ейске до конца текущей недели, сообщает администрация... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:04

2022-10-20T10:04

2022-10-20T10:06

жилье

вениамин кондратьев

ейск

краснодарский край

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крушение су-34 в ейске

происшествия

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ЕЙСК, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить основные выплаты после трагедии в Ейске до конца текущей недели, сообщает администрация Ейского района.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске , летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибло 15 человек, пострадало 26."Вениамин Кондратьев поручил завершить основные выплаты до конца текущей недели", - говорится в сообщении.По поручению губернатора пострадавшим предоставят единовременные выплаты из резервного фонда края. Материальная помощь в размере 10 тысяч рублей положена каждому прописанному в доме.По 50 и 100 тысяч рублей на каждого члена семьи получат при частичной или полной потере имущества. Эти компенсации будут выплачивать после подписания соответствующих заключений специалистов оценочных комиссий, которые уже приступили к работе. Также пострадавшим в зависимости от полученного вреда здоровью выплатят по 200 и 400 тысяч рублей, родственникам погибших – по 1 миллиону рублей.Как уточняет администрация района, материальная помощь в размере 10 тысяч рублей уже начала поступать на банковские счета жильльцов пострадавшего дома вечером 19 октября. Всего на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей уже приняли 332 заявления от жителей 141 квартиры.

https://ria.ru/20221019/eysk-1825073173.html

https://ria.ru/20221019/samolet-1825199600.html

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