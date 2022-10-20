ЕП поддержал непризнание документов, выданных в новых субъектах России
Европарламент поддержал непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах России
Девушка держит российский загранпаспорт. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента поддержали решение Совета ЕС о непризнании российских документов, выданных на территориях, которые, как они считают, принадлежат Украине и Грузии.
Ранее аналогичное решение одобрили постпреды стран Евросоюза, оно касалось непризнания загранпаспортов РФ, выданных на этих территориях, - они не будут действовать при получении виз или въезде в шенгенское пространство.
"В четверг Европейский парламент согласился не признавать проездные документы, выданные Россией на незаконно оккупированных ею территориях Украины и Грузии. Европарламент 540 голосами "за", 6 - "против" и 36 воздержавшихся утвердил мандат на переговоры с Советом ЕС по законодательному предложению о непризнании проездных документов <…> с целью выдачи виз или при пересечении внешних границ ЕС", - указывается в заявлении ЕП.
При этом в Европарламенте подчеркнули необходимость гарантировать "право каждого человека бежать от конфликта на Украине и въехать в ЕС по гуманитарным соображениям".
Теперь Европарламент и Совет ЕС должны согласовать окончательную форму соответствующего законодательного акта, который затем вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.
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