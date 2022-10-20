Рейтинг@Mail.ru
ЕП поддержал непризнание документов, выданных в новых субъектах России - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/evropa-1825392445.html
ЕП поддержал непризнание документов, выданных в новых субъектах России
ЕП поддержал непризнание документов, выданных в новых субъектах России - РИА Новости, 20.10.2022
ЕП поддержал непризнание документов, выданных в новых субъектах России
Депутаты Европейского парламента поддержали решение Совета ЕС о непризнании российских документов, выданных на территориях, которые, как они считают,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:17
2022-10-20T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европарламент
евросоюз
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_412:466:3072:1962_1920x0_80_0_0_853437166065034c88b4a9c40087a9e8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента поддержали решение Совета ЕС о непризнании российских документов, выданных на территориях, которые, как они считают, принадлежат Украине и Грузии.Ранее аналогичное решение одобрили постпреды стран Евросоюза, оно касалось непризнания загранпаспортов РФ, выданных на этих территориях, - они не будут действовать при получении виз или въезде в шенгенское пространство."В четверг Европейский парламент согласился не признавать проездные документы, выданные Россией на незаконно оккупированных ею территориях Украины и Грузии. Европарламент 540 голосами "за", 6 - "против" и 36 воздержавшихся утвердил мандат на переговоры с Советом ЕС по законодательному предложению о непризнании проездных документов &lt;…&gt; с целью выдачи виз или при пересечении внешних границ ЕС", - указывается в заявлении ЕП.При этом в Европарламенте подчеркнули необходимость гарантировать "право каждого человека бежать от конфликта на Украине и въехать в ЕС по гуманитарным соображениям".Теперь Европарламент и Совет ЕС должны согласовать окончательную форму соответствующего законодательного акта, который затем вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_607:461:2640:1986_1920x0_80_0_0_782987203ab581f730822342726207c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европарламент, евросоюз, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, грузия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европарламент, Евросоюз, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Грузия
15:17 20.10.2022
 
ЕП поддержал непризнание документов, выданных в новых субъектах России

Европарламент поддержал непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДевушка держит российский загранпаспорт
Девушка держит российский загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Девушка держит российский загранпаспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента поддержали решение Совета ЕС о непризнании российских документов, выданных на территориях, которые, как они считают, принадлежат Украине и Грузии.
Ранее аналогичное решение одобрили постпреды стран Евросоюза, оно касалось непризнания загранпаспортов РФ, выданных на этих территориях, - они не будут действовать при получении виз или въезде в шенгенское пространство.
Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад определился: мнение народа незаконно и несовместимо с демократией
"В четверг Европейский парламент согласился не признавать проездные документы, выданные Россией на незаконно оккупированных ею территориях Украины и Грузии. Европарламент 540 голосами "за", 6 - "против" и 36 воздержавшихся утвердил мандат на переговоры с Советом ЕС по законодательному предложению о непризнании проездных документов <…> с целью выдачи виз или при пересечении внешних границ ЕС", - указывается в заявлении ЕП.
При этом в Европарламенте подчеркнули необходимость гарантировать "право каждого человека бежать от конфликта на Украине и въехать в ЕС по гуманитарным соображениям".
Теперь Европарламент и Совет ЕС должны согласовать окончательную форму соответствующего законодательного акта, который затем вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропарламентЕвросоюзРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала