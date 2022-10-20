https://ria.ru/20221020/evropa-1825392445.html

ЕП поддержал непризнание документов, выданных в новых субъектах России

ЕП поддержал непризнание документов, выданных в новых субъектах России - РИА Новости, 20.10.2022

ЕП поддержал непризнание документов, выданных в новых субъектах России

Депутаты Европейского парламента поддержали решение Совета ЕС о непризнании российских документов, выданных на территориях, которые, как они считают,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:17

2022-10-20T15:17

2022-10-20T15:17

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента поддержали решение Совета ЕС о непризнании российских документов, выданных на территориях, которые, как они считают, принадлежат Украине и Грузии.Ранее аналогичное решение одобрили постпреды стран Евросоюза, оно касалось непризнания загранпаспортов РФ, выданных на этих территориях, - они не будут действовать при получении виз или въезде в шенгенское пространство."В четверг Европейский парламент согласился не признавать проездные документы, выданные Россией на незаконно оккупированных ею территориях Украины и Грузии. Европарламент 540 голосами "за", 6 - "против" и 36 воздержавшихся утвердил мандат на переговоры с Советом ЕС по законодательному предложению о непризнании проездных документов <…> с целью выдачи виз или при пересечении внешних границ ЕС", - указывается в заявлении ЕП.При этом в Европарламенте подчеркнули необходимость гарантировать "право каждого человека бежать от конфликта на Украине и въехать в ЕС по гуманитарным соображениям".Теперь Европарламент и Совет ЕС должны согласовать окончательную форму соответствующего законодательного акта, который затем вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, европарламент, евросоюз, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, грузия