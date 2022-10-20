https://ria.ru/20221020/evropa-1825263653.html

СМИ: европейцы стали осознавать, что оказались жертвами стратегии США

СМИ: европейцы стали осознавать, что оказались жертвами стратегии США - РИА Новости, 20.10.2022

СМИ: европейцы стали осознавать, что оказались жертвами стратегии США

Конфликт на Украине поставил Европу на распутье, и некоторые европейцы уже понимают, что они стали жертвами глобальной американской стратегии, пишет китайское... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T07:19

2022-10-20T07:19

2022-10-20T10:27

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ПЕКИН, 20 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине поставил Европу на распутье, и некоторые европейцы уже понимают, что они стали жертвами глобальной американской стратегии, пишет китайское издание Global Times.Как отмечают авторы статьи, несмотря на приближение суровой зимы со стремительным ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией и потенциальной рецессией, некоторые страны Евросоюза разделяют желание ограничить цены на весь газ, а не только на импорт из России. Однако Германия, крупнейший покупатель газа, и Нидерланды относятся к этому скептически. Они опасаются, что установление лимита цен может спровоцировать рост спроса или осложнить поставки. При этом, напоминает Global Times, ЕС не удалось жестко ограничить цены на газ, и это свидетельствует о том, что сама идея ценовой интервенции сталкивается с серьезными препятствиями.По мнению авторов статьи, основная проблема для ЕС — это недостаточное предложение. Но введение потолка цен не поможет снизить спрос, а лишь грозит полным прекращением поставок российского газа. Таким образом, считает Global Times, чтобы избежать роста цен, Евросоюз должен найти подход к сдерживанию спроса при обеспечении поставок.В условиях энергетического противостояния с Россией Евросоюз надеялся, что его спасителем станут США. Но оказалось, что американский сжиженный газ стоит гораздо дороже, чем трубопроводный от "Газпрома".Кроме того, говорится в статье, по мере нарастания энергокризиса производственному сектору ЕС грозят значительные изменения. Об этом свидетельствует, в частности, ситуация в автомобильном секторе. Газета ссылается на подготовленный S&P Global Mobility доклад под названием "Зима близко", в котором речь идет о том, что автопром может "столкнуться с сильным давлением" из-за резкого подорожания энергии или даже отключений электричества."Учитывая стремительный рост цен на энергоносители в Европе, <…> суровая зима может поставить некоторые автомобильные отрасли под угрозу того, что они не смогут поддерживать работу своих производственных линий", — приводит Global Times выдержки из документа.Ради снижения затрат на на энергию некоторым автокомпаниям приходится выводить производственные линии за пределы Европы, и одним из основных направлений стала Америка. Так, напоминают авторы статьи, недавно такие крупные производители, как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, объявили, что намерены увеличить инвестиции в США.В результате из-за конфликта на Украине Европа оказалась на распутье: она может либо сохранить нынешний курс следования за США, либо проводить объединенную и скоординированную политику, чтобы помешать Вашингтону извлечь выгоду из ее потерь.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221020/gegemoniya-1825263001.html

https://ria.ru/20221020/ssha-1825256999.html

https://ria.ru/20221020/potok-1825254937.html

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