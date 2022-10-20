https://ria.ru/20221020/estoniya-1825420127.html
Эстония ужесточила правила перевозки грузов через границу с Россией
Эстония ужесточила правила перевозки грузов через границу с Россией - РИА Новости, 20.10.2022
Эстония ужесточила правила перевозки грузов через границу с Россией
Эстония ужесточает правила перевозки грузов через границу с Россией на основании восьмого пакета санкций ЕС, сообщил в четверг Налогово-таможенный департамент... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:28
2022-10-20T16:28
2022-10-20T16:28
эстония
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт - РИА Новости. Эстония ужесточает правила перевозки грузов через границу с Россией на основании восьмого пакета санкций ЕС, сообщил в четверг Налогово-таможенный департамент республики (НТД).Восьмой пакет санкций ЕС вступил в силу 7 октября. Он дополнил прежние списки товаров, находящихся под запретом на импорт и экспорт, в том числе бытовой техникой, одеждой, табачными изделиями, химикатами и предметами личной гигиены, товарами двойного назначения, новейшими технологиями и прочего, отмечает Налогово-таможенный департамент."Новый пакет санкций внёс изменения в те группы товаров, на которые ранее не распространялось ограничение при их ввозе. Например, на предметы личной гигиены, мыло, средства по уходу за кожей, средства для гигиены полости рта и зубов, рюкзаки, женские сумки, предметы одежды для женщин и девочек", – сказал изданию Postimees глава Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук.По его словам, таможенники проработали список тех товаров и их составляющих, которые находятся под запретом, а также в течение двух недель внедрили его в работу. "Грузоперевозчики считаются с тем, что пристальное внимание таможенников обращено на товары, подпадающие под санкции; пока не возникало проблем с новым списком", - добавил Трейнбук.Переходный период для товаров, перевозимых на основании ранее заключенных договоров, будет действовать до 8 января 2023 года.
https://ria.ru/20221018/estoniya-1824880445.html
https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823739290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, в мире
Эстония, Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, В мире
Эстония ужесточила правила перевозки грузов через границу с Россией
Эстония ужесточила правила перевозки грузов через границу с Россией из-за санкций ЕС
ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт - РИА Новости. Эстония ужесточает правила перевозки грузов через границу с Россией на основании восьмого пакета санкций ЕС, сообщил в четверг Налогово-таможенный департамент республики (НТД).
Восьмой пакет санкций ЕС вступил в силу 7 октября. Он дополнил прежние списки товаров, находящихся под запретом на импорт и экспорт, в том числе бытовой техникой, одеждой, табачными изделиями, химикатами и предметами личной гигиены, товарами двойного назначения, новейшими технологиями и прочего, отмечает Налогово-таможенный департамент.
"Новый пакет санкций внёс изменения в те группы товаров, на которые ранее не распространялось ограничение при их ввозе. Например, на предметы личной гигиены, мыло, средства по уходу за кожей, средства для гигиены полости рта и зубов, рюкзаки, женские сумки, предметы одежды для женщин и девочек", – сказал изданию Postimees глава Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук.
По его словам, таможенники проработали список тех товаров и их составляющих, которые находятся под запретом, а также в течение двух недель внедрили его в работу. "Грузоперевозчики считаются с тем, что пристальное внимание таможенников обращено на товары, подпадающие под санкции; пока не возникало проблем с новым списком", - добавил Трейнбук.
Переходный период для товаров, перевозимых на основании ранее заключенных договоров, будет действовать до 8 января 2023 года.