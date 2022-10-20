15:26 20.10.2022 (обновлено: 17:07 20.10.2022)
Главу дипломатии ЕС обвинили в развязывании культурной войны
Обозреватель Spiked Фуреди обвинил главу дипломатии ЕС Борреля в культурном империализме
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, прибегнув к языку колониализма XIX века, подтолкнул Европу к развязыванию культурной войны, пишет обозреватель Spiked Фрэнк Фуреди.
"Высказывания Борреля смутили сторонников ЕС не столько потому, что они с ними не согласны, сколько потому, что он проболтался. Он просто сделал явными имперские амбиции Евросоюза", — отметил автор.
Речь идет о выступлении Борреля на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге. Тогда глава европейской дипломатии назвал Европу садом, а окружающий ее мир — джунглями, способными грубо вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата оправдываться.
"В прошлом многочисленные исследования обращали внимание на неоколониалистское стремление ЕС навязать свои ценности новым восточноевропейским странам-членам", — пишет Фуреди.
Он приводит мнение венгерского политического теоретика Мартона Бекеша, по словам которого с момента окончания холодной войны ЕС "империалистически смотрит" на страны Центральной и Восточной Европы, считает их культурно и морально отсталыми — и постоянно нуждающимися в патерналистском вмешательстве. Таким образом, институты Евросоюза и западноевропейские дипломаты постоянно пытаются навязать собственные ценности своим якобы морально неполноценным соседям.
Примером такой политики навязывания обозреватель назвал программу Жана Монне, запущенную в 1990 году. Она предусматривала продвижение европейской интеграции через академические институты и обмены, но фактически "стирала грань между бескорыстными исследованиями и политической пропагандой".
"Враждебное отношение ЕС к традиционным ценностям восточноевропейских обществ обусловлено космополитическим мировоззрением, которое рассматривает национальный суверенитет, патриотизм, религию и семью как устаревшие и отсталые", — подчеркнул Фуреди.
В то время, когда общество Западной Европы охвачено экономическим и политическим кризисом, а между странами — членами ЕС растет напряженность, лестная метафора Борреля об ухоженном саде может показаться более чем иллюзорной, заключил обозреватель.
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